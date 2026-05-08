باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد کرمی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از مراحل آماده سازی تیم ملی فوتبال برای جام جهانی اظهار کرد: به هر حال کادر فنی تیم ملی فوتبال تمام تلاش خود را می‌کند تا ملی پوشان را به بهترین نحو ممکن برای جام جهانی آماده کند. بازی‌های درون تیمی هم به آماده سازی تیم ملی کمک می‌کند.

او افزود: البته می‌دانم که بازی‌های درون تیمی مثل بازی‌های رسمی نمی‌ماند، اما بازیکنان تیم ملی آماده می‌شوند. به هر حال این بازی‌ها تدبیر خوبی از سوی کادر فنی تیم ملی بوده است، چرا که هم بازیکنان از لحاظ فنی و بدنی آماده می‌شوند و هم همبستگی بین بازیکنان به وجود می‌آید. من چهره‌های مربیان و مدیران فوتبال را در ورزشگاه دستگردی دیدم که برای حمایت آمده بودند. همچنین بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم در ورزشگاه حضور داشت و از تیم ملی حمایت کرد. ما در این مسابقات می‌توانیم همبستگی خود را نشان بدهیم.

به بردن نیوزیلند امیدوار هستم

کرمی بیان کرد: اگر این اردو‌های تیم ملی فوتبال ادامه پیدا کند و در ترکیه هم بتوانیم بازی‌های تدارکاتی خوبی انجام بدهیم خیلی خوب است. همچنین من شنیدم قرار است اعضای تیم ملی فوتبال ۱۰ روز قبل از جام جهانی به آمریکا بروند که بازی تدارکاتی در آنجا برگزار کنند. به نظرم با این شرایطی که دارد به وجود می‌آید و زحماتی که کادر فنی تیم ملی و مسئولان فدراسیون فوتبال می‌کشند، این امیدواری را داریم که بتوانیم نیوزیلند را ببریم. بازی اول ما در مقابل نیوزیلند در آمریکا بسیار مهم است.

در صورت بردن نیوزیلند می توانیم به مرحله بعدی جام جهانی صعود کنیم

کارشناس فوتبال خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ۳ تیم در هر گروه صعود می‌کنند، اگر ما بتوانیم از این بازی سربلند بیرون بیاییم، برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران به مرحله دوم جام جهانی صعود خواهیم کرد. من بسیارامیدوار هستم. همچنین باید یک خسته نباشید به قلعه نویی، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی بگوییم که با این شرایط سخت دارند صادقانه و عاشقانه برای کشور تلاش می‌کنند و همه کارشناسان و مربیان هر حرفی در طول این مدت می‌زنند باید همسو با منافع تیم ملی باشد. ما باید کمک کنیم که ان شا الله از گروهمان در جام جهانی صعود کنیم.

برخی از تیم ها به ناحق از برگزاری بازی دوستانه با ایران انصراف می دهند

او درباره اینکه لغو بازی‌های دوستانه در روند آماده سازی تیم ملی فوتبال تاثیرگذار است، گفت: صددرصد، لغو بازی‌های دوستانه تاثیرگذار خواهد بود. در شرایط کنونی خیلی از تیم‌ها از انجام بازی دوستانه با ایران به ناحق انصراف می‌دهند و مسئله ورزش با سیاست در هم می‌آمیزند و این تاثیر می‌گذارد. الان تیم‌های بزرگ دنیا دارند بازی‌های تدارکاتی برگزار می‌کنند. مثلا اگر در گروهشان یک تیم آفریقایی حضور دارد با یک تیم آفریقایی بازی دوستانه می‌گذارند.

برگزاری بازی درون تیمی تصمیم خوبی است

کرمی خاطر نشان کرد: در اردوی قبلی در ترکیه یک بازی خوب تدارکاتی با نیجریه داشتیم. البته ما چاره دیگری نداریم. به نظرم ما در گذشته نیز تیم‌های الف و ب داشتیم و درون تیمی بازی می‌کردیم و الان شرایط به گونه‌ای هست که ما باید بهترین تصمیمات را بگیریم. برگزاری بازی درون تیمی تصمیم خوبی بوده است و شرایط انجام بازی در استادیوم دستگردی را فراهم کردند. اینکه تیم‌های دیگر با ما بازی نمی‌کنند به حق نیست، اما من مطمئنم که انتقام را در جام جهانی خواهیم گرفت و ان شا الله خداوند کمک می‌کند و با دعای مردم و همبستگی می‌توانیم از گروهمان صعود کنیم و من خیلی امیدوارم که این اتفاق می‌افتد.

امیدوارم بتوانیم پرچم ایران را در لس آنجلس بالا ببریم

کارشناس فوتبال بیان کرد: من چند روز پیش با قلعه نویی هم صحبت کردم و همه این حرف‌ها را زدم که تمام تلاش خود را کنند و کار خود را انجام بدهند و همه ما پشت هم هستیم. ان شا الله با این شرایط بتوانیم پرچم کشورمان را در لس آنجلس آمریکا بالا ببریم.

مسابقات جام جهانی متعلق به آمریکا نیست

او درباره اینکه احتمال دارد تیم ملی فوتبال با کارشکنی آمریکا در جام جهانی مواجه شود، گفت: فکر نمی‌کنم، چون جام جهانی متعلق به آمریکا نیست. از نظر من دادن امتیاز میزبانی جام جهانی به آمریکا اشتباه بود، چون این کشور با کشور‌های دیگر مشکل دارد و سخت‌ترین کشور برای صدور روادید است و خودش را تافته جدا بافته از سایر کشور‌های جهان می‌دانند. همچنین دادن امتیاز میزبانی به مکزیک به خاطر مشکلاتی که دارد و کانادایی که خودش را ایالت آخر آمریکا می‌داند، کار اشتباهی بوده است.

بازیکنان به صداها در استادیوم های آمریکا توجهی نداشته باشند

کرمی خاطر نشان کرد: من فکر نمی‌کنم آمریکا برای بازیکنان ما مشکلی ایجاد کند. بسیاری از کشور‌های جهان از جمله اسپانیا، ترکیه و پاکستان همراه با ما هستند، اما خیلی از اروپاییان با تفکرات آمریکا همسو نیستند. من فکر می‌کنم که آمریکا در ورود بازیکنان تیم ملی ایران مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما فضای داخل استادیوم به صورتی است که بازیکنان باید از لحاظ روحی و روانی در سطح بالایی باشند و هر صدایی که آنجا می‌شنوند، به قول معروف "از این گوش گرفته و از آن گوش بیرون بیاورند" و توجهی نکنند و به این فکر کنند که نیوزیلند را شکست بدهند.

اقدام تاج در کانادا باعث شد به فیفا فشار وارد شود

کارشناس فوتبال گفت: اگر ما بتوانیم نیوزیلند را شکست بدهیم، در آن صورت می‌توانیم در بازی سوم با مصر نتیجه بگیریم و با ۴ امتیاز از مرحله گروهی جام جهانی صعود کنیم و ما این توانمندی را داریم. ما در جام جهانی دوره گذشته هم می‌توانستیم از گروهمان صعود کنیم و فاصله زیادی با صعود نداشتیم، اما فشار سیاسی در بازی با آمریکا داشتیم. البته بازیکنان با وجود فشار زیاد، عالی بازی کردند. من بسیار امیدوار هستم. به نظرم عدم حضور مهدی تاج در کنگره فیفا در کانادا هم تاثیرگذار بود و همین موضوع باعث شد که فشار بیشتری بر روی فیفا آورده شود و با نامه نگاری جلوی این حرکات در آمریکا گرفته شود. تاج هم در مصاحبه اخیرش اعلام کرد که آمریکایی‌ها به هیچ وجه حق ندارند صحبتی درباره نیرو‌های امنیتی ایران و سپاه پاسداران کنند و همه چیز را ورزشی ببینند و ما وارد خاک آمریکا شویم و نتیجه بگیریم.

امیدوارم مردم کشورمان پیروزی بر نیوزیلند را جشن بگیرند

کرمی درباره اینکه زمان بندی متفاوت بازی‌های تیم ملی در جام جهانی تاثیرگذار است، گفت: وقتی ما ۱۰ روز زودتر داریم به آمریکا می‌رویم معمولا ظرف ۱۰ روز حضور در آمریکا دیگر اختلاف زمانی بازی‌ها تاثیرگذار نیست. در آنجا بدن خودش را سازگار خواهد کرد و تیم پزشکی با تدابیری که می‌اندیشد، خواب بازیکنان تیم ملی را تنظیم می‌کند. اگر ۱۰ روز زودتر به آمریکا برویم، بازیکنان هیچ مشکلی از لحاظ خواب و استراحت نخواهند داشت. من فکر می‌کنم کادر فنی تیم ملی همه تمهیدات را اندیشیده است. امیدوارم بازی اول با نیوزیلند که ۴:۳۰ صبح است، بعد از آن مردم کشورمان با پرچم به خیابان بیایند و پیروزی بر نیوزیلند را جشن بگیریم.