باشگاه خبرنگاران جوان-بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر در مرز استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی حوالی شهر تسوج در ساعت ۰۷:۱۷:۲۲ رخ داد.



مرکز این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری تسوج (آذربایجان شرقی)، ۲۹ کیلومتری شرفخانه (آذربایجان شرقی) و

۳۴ کیلومتری خوی (آذربایجان غربی) بوده است.



نزدیکترین مراکز استان نیز ۸۵ کیلومتری ارومیه و ۹۹ کیلومتری تبریز بوده است.



زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشت

در همین حال، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، زمین‌لرزه امروز هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی به همراه نداشته است، اما با این حال تیم‌های ارزیاب برای بررسی دقیق‌تر به منطقه اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این زمین‌لرزه در استان‌های آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی احساس شد، افزود: اثر این زمین‌لرزه تنها در حد احساس آن بوده و تاکنون گزارشی از خسارت دریافت نشده است.