سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت که منجر به شهید و زخمی شدن جمعی از شهروندان لبنانی و تخریب زیرساخت‌های لبنان شد، را به‌شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با تسلیت به خانواده شهدا و ابراز همدردی با مردم و دولت لبنان، بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد و برای مجروحان این حمله تروریستی آرزوی سلامتی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و استفاده مکرر این رژیم از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفری، این وضعیت را نتیجه مستقیم حمایت و همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشور‌ها از جمله آلمان و انگلیس با این رژیم در قانون‌شکنی و ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی علیه ملت‌های منطقه دانست و بر مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل و همه دولت‌ها برای مواخذه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.

 

