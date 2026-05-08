نمایندگی روسیه در سازمان ملل تصریح کرد تشدید بی‌سابقه تنش‌ها «نتیجه مستقیم تجاوز بی‌دلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی افزود: از همان آغاز تشدید بی‌سابقه تنش‌ها در خاورمیانه - که نتیجه مستقیم تجاوز بی‌دلیل ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است، کشور ما پیوسته از توقف بی‌قید و شرط خشونت و حل و فصل سیاسی - دیپلماتیک با توافقات پایدار بعدی بین واشنگتن و تهران حمایت کرده است.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: ما از ابتکارات دوستان پاکستانی خود حمایت می‌کنیم و امیدواریم تلاش‌های میانجی‌گرانه آنان به نتیجه مطلوب برسد.

نمایندگی روسیه تاکید کرد: ضروری است مسیر دیپلماتیک از هرگونه تحریک، از جمله لفاظی‌های تند و اقدامات نظامی، که می‌تواند روند شکننده مذاکرات را مختل کند، محافظت شود؛ به‌ویژه در شرایطی که رئیس‌جمهور ترامپ از پایان دادن به درگیری سخن می‌گوید.

روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما از همتایان خود در شورای امنیت می‌خواهیم از تشدید مصنوعی تنش‌ها در شورا از جمله با پیش بردن پیش‌نویس‌های یک‌جانبه و تقابلی که در صورت تصویب می‌تواند موج جدیدی از تنش در خاورمیانه با پیامد‌های غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کند، خودداری کنند و به همین دلیل، در ۷ آوریل روسیه همراه با چین مانع تصویب یک پیش‌نویس درباره وضعیت تنگه هرمز شد.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل گفت: به موازات آن، ما یک پیش‌نویس جایگزین مشترک ارائه دادیم که حاوی درخواست‌های واضح از طرفین برای پایان دادن به جنگ، خودداری از استفاده از زور و حل اختلافات خود در میز مذاکره است. تعدادی از مفاد این سند به لزوم تضمین آزادی ناوبری اختصاص دارد که کاملاً در مورد تنگه هرمز نیز صدق می‌کند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد افزود: متن ما همچنان روی میز است و در عین حال، ما حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه و کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس را محکوم می‌کنیم.

روسیه درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تنگه هرمز نیز گفت: سند دیگری که هم‌اکنون در شورای امنیت در حال بررسی است، پیش‌نویس آمریکا–بحرین درباره تنگه هرمز است که اوایل این هفته ارائه شد. متاسفانه، با وجود نگرانی‌های مکرر مطرح‌شده، ارائه‌دهندگان این طرح بار دیگر آن را در قالب رویکرد «دو جنگ» تنظیم کرده‌اند؛ رویکردی که روسیه، قاطعانه آن را رد می‌کند.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود: کشور ما از تلاش‌های خطرناک برای به‌کارگیری ادبیات نامتوازن و مطالبات یک‌جانبه علیه تهران، در حالی که علت اصلی بحران یعنی ماجرا جویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را کاملا نادید می‌گیرند، حمایت نمی‌کند.

وی تاکید کرد: موضع ما و نگرانی‌های اصلی درباره این متن به‌طور مفصل به همه اعضای شورای امنیت، از جمله در مشورت‌های ۶ مه درباره وضعیت خاورمیانه، اعلام شده است.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل ادامه داد: نکته اصلی این است که آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تنها زمانی بازخواهد گشت که درگیری پایان یابد و خصومت‌ها متوقف شود.

مایک والتز سفیر آمریکا در حالیکه کشورش طرح موسوم به «پروژه آزادی» درباره تنگه هرمز را به دلیل ناکامی و افزایش تشدید تنش موقتا تعلیق کرده است، در کنار سفرای کشور‌های حاشیه خلیج فارس و متحدان عربی واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل به‌ویژه روسیه و چین به‌عنوان متحدان ایران، خواست از قطعنامه ضد ایرانی درباره تنگه هرمز حمایت کنند.

یک قطعنامه برای تصویب در شورای ۱۵ عضوی امنیت سازمان ملل به ۹ رای موافق (مثبت) بدون رای مخالف (وتوی) پنج عضو دائم این شورا نیاز دارد.

پیش از این، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی بحرین درباره تنگه هرمز که به نمایندگی از کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز اردن درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، ارائه شده بود، در نشست ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی چین و روسیه وتو شد.

برچسب ها: سازمان ملل ، روسیه ، جنگ رمضان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین وروسیه مالکیت ایران برجزایر۳گانه به رسمیت نمیشناسند وبه نفع امارات کار میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
روسیه روسیه تشکر تشکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت به روسیه که این روزها نشون داد دوست خوب برای روزهای سخت هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین و روسیه رو بیخیال ببینین مردم خودمون چی‌ میگن...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگرهمون روز اول مثل روسیه زده بودین دهن این بحرین رو سرویس می کردین حالا این بوزینه دم درنمیاورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
روسیه خوابیده رو منابع طلا ی، ایران ، معلومه قاطعانه رد میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این رو دیگه از کجا درآوردی؟ کلا هرچی به ذهنت میرسه رو می چسبونی به این و اون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چین و روسیه هرقدمی که برمیدارن به ظاهر به نفعه ایرانه ولی ماهیت خیانت داره.خواهیم دید...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا؟ چه خیانتی؟ آمریکا و اسرائیل که پیمانهاشون عمل نمیکنن و حمله میکنن ایرانی ها رو میکشن دوست هستن؟ یا روسیه و چین که به ایران کمک میکنن در مجامع بین المللی و به عهدی که با ایران در توافق 20 ساله بستن وفا میکنن؟
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۵:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مگربچه بازیه چین وروسیه بجزهمکاری باایران چه بدی درحق ما کردند هان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هی بگویند چین روسیه اینطور شد آنطور شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس چی بگه؟ بگه اسرائیل و آمریکا خوبه که رتبه یک کودک کشی و نسل کشی رو دارن و تاریخ رو در جنایت شگفت زده کردن؟
