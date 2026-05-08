باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی افزود: از همان آغاز تشدید بیسابقه تنشها در خاورمیانه - که نتیجه مستقیم تجاوز بیدلیل ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است، کشور ما پیوسته از توقف بیقید و شرط خشونت و حل و فصل سیاسی - دیپلماتیک با توافقات پایدار بعدی بین واشنگتن و تهران حمایت کرده است.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: ما از ابتکارات دوستان پاکستانی خود حمایت میکنیم و امیدواریم تلاشهای میانجیگرانه آنان به نتیجه مطلوب برسد.
نمایندگی روسیه تاکید کرد: ضروری است مسیر دیپلماتیک از هرگونه تحریک، از جمله لفاظیهای تند و اقدامات نظامی، که میتواند روند شکننده مذاکرات را مختل کند، محافظت شود؛ بهویژه در شرایطی که رئیسجمهور ترامپ از پایان دادن به درگیری سخن میگوید.
روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل گفت: ما از همتایان خود در شورای امنیت میخواهیم از تشدید مصنوعی تنشها در شورا از جمله با پیش بردن پیشنویسهای یکجانبه و تقابلی که در صورت تصویب میتواند موج جدیدی از تنش در خاورمیانه با پیامدهای غیرقابل پیشبینی ایجاد کند، خودداری کنند و به همین دلیل، در ۷ آوریل روسیه همراه با چین مانع تصویب یک پیشنویس درباره وضعیت تنگه هرمز شد.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل گفت: به موازات آن، ما یک پیشنویس جایگزین مشترک ارائه دادیم که حاوی درخواستهای واضح از طرفین برای پایان دادن به جنگ، خودداری از استفاده از زور و حل اختلافات خود در میز مذاکره است. تعدادی از مفاد این سند به لزوم تضمین آزادی ناوبری اختصاص دارد که کاملاً در مورد تنگه هرمز نیز صدق میکند.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد افزود: متن ما همچنان روی میز است و در عین حال، ما حملات به زیرساختهای غیرنظامی در منطقه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را محکوم میکنیم.
روسیه درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تنگه هرمز نیز گفت: سند دیگری که هماکنون در شورای امنیت در حال بررسی است، پیشنویس آمریکا–بحرین درباره تنگه هرمز است که اوایل این هفته ارائه شد. متاسفانه، با وجود نگرانیهای مکرر مطرحشده، ارائهدهندگان این طرح بار دیگر آن را در قالب رویکرد «دو جنگ» تنظیم کردهاند؛ رویکردی که روسیه، قاطعانه آن را رد میکند.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل افزود: کشور ما از تلاشهای خطرناک برای بهکارگیری ادبیات نامتوازن و مطالبات یکجانبه علیه تهران، در حالی که علت اصلی بحران یعنی ماجرا جویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را کاملا نادید میگیرند، حمایت نمیکند.
وی تاکید کرد: موضع ما و نگرانیهای اصلی درباره این متن بهطور مفصل به همه اعضای شورای امنیت، از جمله در مشورتهای ۶ مه درباره وضعیت خاورمیانه، اعلام شده است.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل ادامه داد: نکته اصلی این است که آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تنها زمانی بازخواهد گشت که درگیری پایان یابد و خصومتها متوقف شود.
مایک والتز سفیر آمریکا در حالیکه کشورش طرح موسوم به «پروژه آزادی» درباره تنگه هرمز را به دلیل ناکامی و افزایش تشدید تنش موقتا تعلیق کرده است، در کنار سفرای کشورهای حاشیه خلیج فارس و متحدان عربی واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل بهویژه روسیه و چین بهعنوان متحدان ایران، خواست از قطعنامه ضد ایرانی درباره تنگه هرمز حمایت کنند.
یک قطعنامه برای تصویب در شورای ۱۵ عضوی امنیت سازمان ملل به ۹ رای موافق (مثبت) بدون رای مخالف (وتوی) پنج عضو دائم این شورا نیاز دارد.
پیش از این، قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی بحرین درباره تنگه هرمز که به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز اردن درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، ارائه شده بود، در نشست ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی چین و روسیه وتو شد.