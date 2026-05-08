دو منبع حماس اعلام کردند «اسرائیل در توقف کشتار‌های روزانه غزه جدیت ندارد» و رهبری حماس در حال بررسی تعلیق موقت مذاکرات آتش‌بس است.

باشگاه  خبرنگاران جوان - مذاکرات توافق آتش‌بس در غزه که اکتبر گذشته بین رژیم اسرائیل و حماس آغاز شد، با پیچیدگی‌های جدیدی رو‌به‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، توافق بر سر سازوکاری برای اجرای مرحله اول که حماس بر آن اصرار دارد و شامل تعهدات بشردوستانه است، و همچنین مرحله دوم که رییم اسرائیل بر آن اصرار دارد، به ویژه بند مربوط به خلع سلاح مقاومت در غزه، متوقف شده است.

معا افزود: رژیم اسرائیل پس از یک دوره آرامش نسبی که به درخواست میانجیگران یعنی «نیکولای ملادینوف» هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه و یک مقام آمریکایی از تیم «جراد کوشنر» برقرار شد، ترور‌های هدفمند خود را در غزه در سه روز گذشته تشدید کرده است.

جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «هدف قرار دادن «عزام الحیه» فرزند «خلیل الحیه» رئیس حماس در غزه، نشان دهنده ادامه سیاست رژیم اشغالگر در هدف قرار دادن غیرنظامیان و خانواده‌های رهبران فلسطینی است.

حماس این ترور‌ها را بخشی از تلاش‌های شکست خورده رژیم اشغالگر اسرائیل برای تاثیرگذاری بر اراده مقاومت و مواضع سیاسی آنها از طریق تروریسم، ترور و فشار روانی دانست.

این جنبش افزود: «تناقضات و سردرگمی پیرامون روایت اسرائیل از عملیات هدف قرار دادن، میزان آشفتگی در کابینه این رژیم اشغالگر را آشکار می‌کند و به وضوح نشان می‌دهد که این جنایت در چارچوب تلاش‌ها برای اعمال فشار بر رهبری مقاومت و هیات مذاکره کننده آن، پس از شکست در تحمیل شرایط یا دستیابی به اهداف اعلام شده خود، صورت گرفته است.»

دو منبع حماس گفتند که این جنبش تصمیم نهایی برای تعلیق مذاکرات نگرفته است، اما یکی از آنها گفت که با توجه به ناتوانی آشکار میانجیگران، از جمله نماینده سازمان ملل و آمریکا، در وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف نقض‌های روزانه خود که منجر به شهادت حدود یک هزار فلسطینی از زمان اجرای آتش‌بس در اکتبر گذشته شده است، اکنون گزینه «تعلیق مذاکرات» به شدت روی میز است.

این دو منبع در اظهارات جداگانه‌ای این موضوع را که بررسی تعلیق مذاکرات در پاسخ به شهادت پسر خلیل الحیه بوده است، تکذیب کردند.

آنها تاکید کردند که ایده تعلیق مذاکرات پیشتر توسط هیات مذاکره کننده، بررسی شده بود، اما به درخواست میانجیگران و با مشورت با گروه‌های فلسطینی به تعویق افتاد.

به گفته یکی از منابع، با از سرگیری ترور‌ها و قتل‌هایی از این دست، این موضوع به میز مذاکره بازگشته است.

حماس روز پنجشنبه شهادت «عزام الحیه» پسر «خلیل الحیه» مذاکره‌کننده ارشد این جنبش را بر اثر جراحات وارده در حمله رژیم اسرائیل که او و دیگران را در شهر غزه در عصر چهارشنبه هدف قرار داد، تایید کرد. در این حمله همچنین «حمزه الشرباصی» فرمانده میدانی گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس در محله به الشجاعیه به شهادت رسید.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما هم باید همین کار را کنیم برادرانمان در لبنان دارند جان می‌دهند آن وقت ما نشسته‌ایم که کی خوک زرد جنگ را شروع کنه . صهیونیستها با خیال راحت در حال کشتار است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نه سازش نه تسلیم باید آمریکا نابود بشه
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی
۱۰:۳۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
۹
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با آمریکا و صهیونیست که نمی شه مذاکره کرد و اینکه هرگز سلاح رو زمین نگذارید
۱۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
