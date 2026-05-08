باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - یعقوبی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه بیرجند گفت: عملیات اجرایی ساماندهی زمین چمن دانشگاه با هدف ایجاد محیطی استاندارد، ایمن و مناسب برای فعالیت‌های ورزشی دانشجویان در مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۰۰ مترمربع در حال اجرا است.

او در خصوص پیشرفت فیزیکی این طرح افزود: این طرح هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته و تا تیر امسال به اتمام می‌رسد.

یعقوبی اظهار کرد: اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

مدیر امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه بیرجند عنوان کرد: تسطیح، رگلاژ، کوبیدن زمین و تعریض زمین از ضلع شمالی برای پیش بینی پیست ۶ خط دوومیدانی از جمله اقداماتی است که در این طرح انجام می‌شود.