باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام هاشمی استاندار خراسان جنوبی به مناسبت هفته هلال احمر به شرح زیر است:
به نام خدا
جایگاه والای هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران متأثر از تلاشهای خالصانه و اهتمام انسانهای ایثارگر و وارستهای است که با دلهایی سرشار از شور یاری، مروج باورهای بشردوستانهاند.
خدماترسانی به مردم، تسکین آلام دردمندان و مرهم نهادن بر زخم آسیب دیدگان، تنها گوشهای ناچیز از جلوههای ایثار اجتماعی، نیکاندیشی و مسئولیت پذیری خانواده هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مؤثرترین جمعیتهای ملی مورد توجه نهادهای بین المللی است.
هلال احمر ایران توانسته با سرلوحه قرار دادن تعالیم عالیه دین مبین اسلام، در تحقق وظایف ذاتی خود همسو با سیاستهای نوعدوستانه نظام مقدس جمهوری اسلامی، در سطح ملی و بینالمللی اقداماتی درخور و قابل تحسین انجام دهد.
بدون تردید آنچه در این توفیق، نقش آفرین بوده، نیت خیرخواهانه و تلاش وافر امدادگران بیباک و داوطلبان ایثارگری است که در کمک به مردم، آن هم در دشوارترین شرایط، از هیچ تلاشی دریغ نمیورزند.
اینجانب ضمن ارج نهادن به خدمات ارزنده نیروهای امدادی هلالاحمر، ۱۸ اردیبهشت ماه، روز جهانی صلیب سرخ و هفته هلال احمر را به خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به ویژه فعالان این عرصه در خراسان جنوبی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امید که در سایه لطف پروردگار، استان زرخیز خراسان جنوبی از جمیع حوادث و بلایا محفوظ مانده و عافیت قرین لحظههای زندگی مردم این دیار و به ویژه نیروهای خدوم هلال احمر باشد.
استاندار خراسان جنوبی
سیدمحمدرضا هاشمی