باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ پنجشنبه شب به وقت محلی در بازدید از روند نوسازی حوض بازتاب یادبود لینکلن در واشنگتن دی سی در گفتوگو با خبرنگاران در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود ادعا کرد: توافق با ایران «ممکن است اتفاق نیفتد، اما ممکن است هر روزی اتفاق بیفتد. فکر میکنم آنها بیشتر از من خواهان توافق هستند.»
رئیس جمهوری آمریکا در عین حال مدعی شد پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری با ایران بسیار فراتر از «یک پیشنهاد یکصفحهای» بوده؛ در حالی که تهران همچنان در حال بررسی پیامهای واشنگتن است که از طریق میانجیهای پاکستانی منتقل شدهاند.
وقتی از ترامپ سوال شد آیا ایران به آنچه «پیشنهاد یکصفحهای» توصیف شده پاسخ داده است یا نه، با این توصیف مخالفت کرد و با تکرار زیاده خواهیهای واشنگتن ادعا کرد: «خب، این خیلی بیشتر از یک پیشنهاد یکصفحهای بود. این پیشنهادی بود که اساساً میگفت آنها سلاح هستهای نخواهند داشت، گرد و غبار هستهای را به ما تحویل میدهند و خیلی چیزهای دیگری را که ما میخواهیم.»
وقتی از ترامپ سوال شد آیا ایران با این موارد موافقت کرده است، مدعی شد: «آنها موافقت کردهاند. البته وقتی موافقت میکنند، خیلی معنایی ندارد، چون روز بعد یادشان میرود که موافقت کردهاند و میدانید، ما با رهبران مختلفی سر و کار داریم.»
رئیس جمهوری آمریکا همزمان تشدید تنشها را کماهمیت جلوه داد و با حمایت از حملات واشنگتن به رغم آتش بس مدعی شد: ««امروز با ما درگیر شدند. ما هم آنها را در هم کوبیدیم. آنها یک اقدام کوچک کردند؛ من آن را یک کار کوچک و بی اهمیت میگذارم.»
ترامپ با تکرار تهدیدات و لفاظی هایش ادعا کرد که آتشبس با ایران همچنان برقرار است و اگر آتشبس وجود نداشت، این موضوع کاملاً آشکار میشد.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: ایالات متحده پس از تبادل آتش تازه میان دو کشور، در حال مذاکره با ایران است.
ترامپ با تکرار ادعاهایش مدعی شد: «ارتش ما در سراسر جهان فوقالعاده عمل میکند. آنها کارشان را به شکل باورنکردنی انجام میدهند. ما در حال مذاکره با ایرانیها هستیم. احتمالاً شنیدید که امروز سه ناوشکن خودمان را از میان شرایط بسیار سخت عبور دادیم و حسابی آنها را در هم کوبیدیم.»
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره حملات پنجشنبه شب واشنگتن و پاسخ تهران به این حملات ادعا کرد: «هیچ آسیبی به ناوشکنها یا نیروهای ما وارد نشد، اما آنها به سمت ما شلیک میکردند و ما هم پاسخ دادیم. قدرت آتش ما خیلی قویتر از آنها بود و ضربه سنگینی به آنها وارد کردیم. تعداد زیادی قایق تندرو را منهدم کردیم.»
وی با تکرار تهدیداتش برای به دستیابی به زیاده خواهیهای خود ادعا کرد: اگر آتشبسی در کار نباشد، لازم نیست کسی به شما بگوید. فقط کافی است به یک شعله بزرگی که از ایران بلند میشود نگاه کنید.
ترامپ با تمجید از تجاوز به ایران مدعی شد: «آنها زمانی ناوگانی متشکل از ۱۵۹ شناور داشتند؛ حالا هیچکدام باقی نمانده و همه در کف دریا هستند. بهجای آنها چیزی را که «قایق تندرو» مینامند استفاده میکنند. خب، قایق تندرو است، که چه؟ فقط سریع است و جلویش یک مسلسل نصب شده است، ما تعداد زیادی از آنها را نابود کردهایم، از جمله چندین قایق امروز. دیروز هم هشت تا را منهدم کردند. بهطور متوسط روزی هشت قایق.»
رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد: با مارکو روبیو صحبت کردم و خواستم به «پاپ» بسیار محترمانه گفته شود که ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد و وقتی پاپ از آنها دفاع میکند، بداند که آنها معترضان را کشتهاند.
ترامپ همچنین درباره سفر به چین گفت: قرار است با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کنم و فکر میکنم این دیدار بسیار فوقالعاده خواهد بود. او دوست من بوده و رابطه خیلی خوبی با او داشتهام. ما هیچ مشکلی نداشتهایم. همه میگفتند «اوه، چین، چین»، اما ما هیچ مشکلی با چین نداشتهایم.
جدال بر سر قیمت بنزین
خبرنگاری از ترامپ سوال کرد: شما در حالی اینجا هستید که جنگ با ایران در جریان است. ما هنوز شاهد افزایش شدید قیمت بنزین هستیم. چرا دقیقاً حالا روی همه این پروژهها تمرکز کردهاید؟
رئیس جمهوری آمریکا خطاب به این خبرنگار با بیان اینکه تو یکی از بدترین خبرنگاران هستی، مدعی شد: من میخواهم کشورمان زیبا و امن بماند؛ سوال خیلی احمقانهای پرسیدی. او باای بی سی نیوز جعلی کار میکند و واقعاً یک نمایش وحشتناک است و چنین سوالی یک رسوایی برای کشور ماست.
خبرنگار دیگری خطاب به ترامپ گفت: قیمت متوسط یک گالن بنزین اکنون در این کشور ۴.۳۰ دلار است.
رئیس جمهوری آمریکا وعده داد: قیمت بنزین به محض اینکه جنگ تمام شود خیلی پایین خواهد آمد. ایران قرار نیست، سلاح هستهای داشته باشد.