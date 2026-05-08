ترامپ ادعا کرد که آتش‌بس با ایران همچنان برقرار است و همزمان از ادامه مذاکرات و تماس با پاپ برای هشدار درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ پنجشنبه شب به وقت محلی در بازدید از روند نوسازی حوض بازتاب یادبود لینکلن در واشنگتن دی سی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود ادعا کرد: توافق با ایران «ممکن است اتفاق نیفتد، اما ممکن است هر روزی اتفاق بیفتد. فکر می‌کنم آنها بیشتر از من خواهان توافق هستند.»

رئیس جمهوری آمریکا در عین حال مدعی شد پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به درگیری با ایران بسیار فراتر از «یک پیشنهاد یک‌صفحه‌ای» بوده؛ در حالی که تهران همچنان در حال بررسی پیام‌های واشنگتن است که از طریق میانجی‌های پاکستانی منتقل شده‌اند.

وقتی از ترامپ سوال شد آیا ایران به آنچه «پیشنهاد یک‌صفحه‌ای» توصیف شده پاسخ داده است یا نه، با این توصیف مخالفت کرد و با تکرار زیاده خواهی‌های واشنگتن ادعا کرد: «خب، این خیلی بیشتر از یک پیشنهاد یک‌صفحه‌ای بود. این پیشنهادی بود که اساساً می‌گفت آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، گرد و غبار هسته‌ای را به ما تحویل می‌دهند و خیلی چیز‌های دیگری را که ما می‌خواهیم.»

وقتی از ترامپ سوال شد آیا ایران با این موارد موافقت کرده است، مدعی شد: «آن‌ها موافقت کرده‌اند. البته وقتی موافقت می‌کنند، خیلی معنایی ندارد، چون روز بعد یادشان می‌رود که موافقت کرده‌اند و می‌دانید، ما با رهبران مختلفی سر و کار داریم.»

رئیس جمهوری آمریکا همزمان تشدید تنش‌ها را کم‌اهمیت جلوه داد و با حمایت از حملات واشنگتن به رغم آتش بس مدعی شد: ««امروز با ما درگیر شدند. ما هم آنها را در هم کوبیدیم. آنها یک اقدام کوچک کردند؛ من آن را یک کار کوچک و بی اهمیت می‌گذارم.»

ترامپ با تکرار تهدیدات و لفاظی هایش ادعا کرد که  آتش‌بس با ایران همچنان برقرار است و اگر آتش‌بس وجود نداشت، این موضوع کاملاً آشکار می‌شد.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: ایالات متحده پس از تبادل آتش تازه میان دو کشور، در حال مذاکره با ایران است.

ترامپ با تکرار ادعاهایش مدعی شد: «ارتش ما در سراسر جهان فوق‌العاده عمل می‌کند. آنها کارشان را به شکل باورنکردنی انجام می‌دهند. ما در حال مذاکره با ایرانی‌ها هستیم. احتمالاً شنیدید که امروز سه ناوشکن خودمان را از میان شرایط بسیار سخت عبور دادیم و حسابی آنها را در هم کوبیدیم.»

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر درباره حملات پنجشنبه شب واشنگتن و پاسخ تهران به این حملات ادعا کرد: «هیچ آسیبی به ناوشکن‌ها یا نیرو‌های ما وارد نشد، اما آنها به سمت ما شلیک می‌کردند و ما هم پاسخ دادیم. قدرت آتش ما خیلی قوی‌تر از آنها بود و ضربه سنگینی به آنها وارد کردیم. تعداد زیادی قایق تندرو را منهدم کردیم.»

وی با تکرار تهدیداتش برای به دستیابی به زیاده خواهی‌های خود ادعا کرد: اگر آتش‌بسی در کار نباشد، لازم نیست کسی به شما بگوید. فقط کافی است به یک شعله بزرگی که از ایران بلند می‌شود نگاه کنید.

ترامپ با تمجید از تجاوز به ایران مدعی شد: «آن‌ها زمانی ناوگانی متشکل از ۱۵۹ شناور داشتند؛ حالا هیچ‌کدام باقی نمانده و همه در کف دریا هستند. به‌جای آنها چیزی را که «قایق تندرو» می‌نامند استفاده می‌کنند. خب، قایق تندرو است، که چه؟ فقط سریع است و جلویش یک مسلسل نصب شده است، ما تعداد زیادی از آنها را نابود کرده‌ایم، از جمله چندین قایق امروز. دیروز هم هشت تا را منهدم کردند. به‌طور متوسط روزی هشت قایق.»

رئیس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد: با مارکو روبیو صحبت کردم و خواستم به «پاپ» بسیار محترمانه گفته شود که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و وقتی پاپ از آنها دفاع می‌کند، بداند که آنها معترضان را کشته‌اند.

ترامپ همچنین درباره سفر به چین گفت: قرار است با  شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کنم و  فکر می‌کنم این دیدار بسیار فوق‌العاده خواهد بود. او دوست من بوده و رابطه خیلی خوبی با او داشته‌ام. ما هیچ مشکلی نداشته‌ایم. همه می‌گفتند «اوه، چین، چین»، اما ما هیچ مشکلی با چین نداشته‌ایم.

جدال بر سر قیمت بنزین

خبرنگاری از ترامپ سوال کرد: شما در حالی اینجا هستید که جنگ با ایران در جریان است.  ما هنوز شاهد افزایش شدید قیمت بنزین هستیم. چرا دقیقاً حالا روی همه این پروژه‌ها تمرکز کرده‌اید؟

رئیس جمهوری آمریکا خطاب به این خبرنگار با بیان اینکه تو یکی از بدترین خبرنگاران هستی، مدعی شد: من می‌خواهم کشورمان زیبا و امن بماند؛ سوال خیلی احمقانه‌ای پرسیدی. او با‌ای بی سی نیوز جعلی کار می‌کند و واقعاً یک نمایش وحشتناک است و چنین سوالی یک رسوایی برای کشور ماست.

خبرنگار دیگری خطاب به ترامپ گفت: قیمت متوسط یک گالن بنزین اکنون در این کشور ۴.۳۰ دلار است.

رئیس جمهوری آمریکا وعده داد: قیمت بنزین به محض اینکه جنگ تمام شود خیلی پایین خواهد آمد. ایران قرار نیست، سلاح هسته‌ای داشته باشد.

نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر وطن فروش خائن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خسته نشدی اینقدر مرگ به این و اون گفتی؟ یه بارم به صلح و وفاق و سازندگی فکر کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان که ترامپ به التماس افتاده چرا فکری برای تدفین رهبر شهید نمیکنید؟
تا کی در حسرت زیارتشان باشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ هی میخاد بگه من پیروز جنگم ؟ آخه رو چه حسابی دونفر به یه نفر آمریکا و اسرائیل مقابل ایران خودتون کلاهتون رو قاضی کنید پیروز کیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نیروهای آمریکایی را هدف آتش مستقیم قرار بدهید تا بفهمند با دم شیر نباید بازی کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
قشنگ مردم ایران هم از آن سوی مرزهای ایران دچار رنجی بی پایان هستند و هم از درون مرزهای کشور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینرنت چی شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت دیگه وصل نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت هست و عالی هم هست مگه الان با چی دارد باشگاه شدی؟ با همون میتونی راحت در شبکه های داخلی کاسب هم بکنی. البته اگر جهل بین المللی رو کنار بزارین و کشورتون رو در واقعیت ببینین که پوزه آمریکا رو به خاک مالیده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناشناس ۱۳:۱۲ من اینترنت میخوام مقالاتمو بنویسم. وقتی سواد نداری مجبور نیستی نظر بدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت خدا بر نتانیاهو و ترامپ و همراهان‌شان باد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
در و تخته جور، بیچاره مردم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران نسبت به حملات آمریکا در تنگه هرمز و اصابت موشک به سه نفتکش ایرانی کوتاه اومد وچندتا موشک وپهباد شلیک که رهگیری شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عین ما که سردرگم شدیم و بین مشکلات داخلی و خارجی حیروون موندیم و تا گردن تو گل گیر کردیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سوال قابل تامل از نیروهای مسلح

خواهش میکنم رسانه ی جوان به طور واقع بینانه از یه منبع نظامی بپرسید که آیا واقعا ما توان اینو داریم که ناو های آمریکا رو غرق کنیم؟
اگه داریم چرا دیشب غرق نکردیم ؟
اگه نداریم چرا به مردم گفته میشه که میتونیم غرق کنیم؟ ( مصرف داخلی؟)

مرسی از رسانه ی جوان که میدونم اینم مثل اینترنت هیچوقت پیگیری نمیکنه ولی خب ما کامنت خودمونو میزاریم همیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ:من غلط کردم یا با من توافق کنید یا مرا اعدام بفرمایید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این کله زرد همه رو سرکار گذاشته این دنبال توافق نیست دنبال تسلیم هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ کثیف کودک کش ما مذاکره ای با شما نداریم اساسا مذاکره با آمریکا دبه کار فایده نداره خودت گورتو گم کن تنگه هرمز هم باز میشه البته با نظارت و امنیت ایران رو ی تنگه هرمز ما اورانیوم غنی شده رو به آمریکا نخواهیم داد که فرداش بمب اتم بریزه رو سر ایران اگر اورانیوم غنی شده ایران نبود شاید رفتار دیگری داشتند اون موقع دست به جنایت و نسل کشی در ایران می‌زدند تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده ابزار فشار جنگه که ایران نباید از این دو ابزار دست بکشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سردرگمی در هر دو طرف وجود دارد ، و ما مردم هم کاملا هاج واج ماندیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تنها راه برای فهمیدن سیاست خارجی ایران نگاه کردن از دریچه ی منافع روسیه به موضوعات است تنها راه برای فهمیدن تصمیمات اقتصادی نگاه کردن از دریچه منافع مافیا و رانتخوران وابسته به چین است
