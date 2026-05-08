آسمان مازندران از امروز جمعه تا روز یکشنبه همچنان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان از امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت تا روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت همچنان ابری و بارانی پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه از یکشنبه بتدریج شاهد کاهش ناپایداری‌ها در استان خواهیم بود، افزود: تا صبح چهارشنبه جو استان نسبتا پایدار و آسمان استان غالبا صاف تا نیمه ابری با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

نوروزیان گفت: دیروز قراخیل قائمشهر با ۲۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز کجور با ۴ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا تا یکشنبه با موج متوسط همراه خواهد بودو برای قایقرانی و گردشگری مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

