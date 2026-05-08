سفارت چین در انگلیس با اعتراض رسمی به محکومیت دو مرد به اتهام جاسوسی، این اقدام را «سوءاستفاده از قانون و دستکاری فرایند قضایی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دن جارویس وزیر امنیت بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از محکومیت ۲ مرد به جاسوسی برای هنگ‌کنگ و چین، سفیر چین در لندن احضار خواهد شد.

وی گفت: «فعالیت‌هایی که این افراد از جانب چین انجام دادند، تعدی به حاکمیت ما است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.

جارویس افزود: ما به پاسخ‌خواهی از چین ادامه می‌دهیم و مستقیماً در برابر اقداماتی که ایمنی مردم کشورمان را به خطر می‌اندازد، به چالششان می‌کشیم.

وزیر امنیت بریتانیا گفت: به همین دلیل، وزارت خارجه سفیر چین را احضار خواهد کرد تا روشن شود چنین فعالیتی در خاک بریتانیا غیرقابل قبول بوده و خواهد بود.

سخنگوی سفارت چین در بریتانیا نیز در بیانیه‌ای گفت که دولت چین به دولت بریتانیا اعتراض رسمی کرده و اقدامات لازم را برای دفاع محکم از منافع خود انجام خواهد داد.

وی افزود: «حقایق این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که این اقدام جز یک مانور سیاسی برای سوءاستفاده از قانون و دستکاری فرایند قضایی از سوی بریتانیا نیست. هدف آن تنها دلگرمی دادن به عناصر ضدچینی است که در بریتانیا پنهان شده‌اند و مصمم به بی‌ثبات کردن هنگ‌کنگ هستند، و همچنین تخریب دولت چین و دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ.»

روز پنجشنبه دادگاهی در لندن ۲ مرد از جمله یک مأمور مهاجرت بریتانیا را به جاسوسی برای هنگ‌کنگ و چین مجرم شناخت.

این ۲ مرد، مخالفان سرشناس طرفدار دموکراسی را که اکنون در بریتانیا ساکن هستند، هدف قرار داده بودند.

روابط بریتانیا و چین از زمان سرکوب امنیتی اعتراضات گاه‌گاه خشونت‌آمیز طرفداران دموکراسی در سال ۲۰۱۹ در هنگ‌کنگ تیره شده است.

هنگ‌کنگ به مدت ۱۵۶ سال تحت حاکمیت بریتانیا بود تا اینکه نزدیک به سه دهه پیش به حاکمیت چین بازگشت.