رئیس دستگاه قضا در فضای مجازی سه راهبرد قوه قضاییه در شرایط فعلی را اعلام و آن را مشخص و مصرح و منصوص توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

«راهبرد قوه قضاییه در شرایط فعلی، مشخص و مصرح و منصوص است.

۱_عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمی‌کنیم.

۲_با جدیت تمام از نیرو‌های جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم؛ لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضائات جنگی، به احدی ظلم نشود.

۳_بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می‌فشاریم و در مقابل وحدت‌شکنان می‌ایستیم. خیمه نظام اسلامی، از آغاز با خواست مردم برپا شده و تا همیشه با همت وحمایت مردم بر پای خواهد ماند. 

ملت مبعوث‌شده ایران ۷۰ روز در خیابان‌ها میدان‌داری کرد و معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. پیروزی ما در جنگ ۴۰ روزه مرهون حضورِ آگاهانه و شکوهمند مردم بصیر و ولایتمدار ایران است.»

برچسب ها: قوه قضاییه ، محسنی اژه‌ای ، دستگاه قضا
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرین و خسته نباشی به جناب محسنی اژهی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا فکری برای تدفین رهبر شهید نمی کنید؟
تا کی در حسرت زیارتشان باشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا راهبردتان برای مجازات اختلاسگران نیست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا باعث گرانی ها و تورم فقر مردم برخورد کنید که ۵۰ درصد آن مسولان مقصرند ۳۰ درصد دلالان و بعضی از مردم بخاطر ثروت اندوزی و ۲۰ درصد دیگر تحریم ها و..هست از خودتان شروع کنید بهتره
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۲:۳۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر جلوی گرانی و راند و احتکار را بگیرید همه‌ی چیز ها درست میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا مسولین کشور نسبت به گرانی های طاقت فرسا بی خیالند چرا کسی بفکر مردم نجیب ایران نیست که صحنه و میدان را هیچگاه ترک نکردند این گرانی ها در شان ای ملت شریف نیست لطفاً یه کاری کنید جراحی اقتصادی دمار از روزگار مردم در آورد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امیدوارم که دولت و مجلس و قوه قضائیه و کلا همه‌ی قدر این مردم که 70روز شبانه روز در کوچه و خیابان و روستا و...بودند را بدانند حداقل اجناس تولید داخل رو به قیمت قبل برگردانید. این کاری ندارد هنر می خواهد و اقتدار و اراده مسئولان البته اگر بخواهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جلو گرانی ها رو بگیرید کمر مردم شکست از این همه گرانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با سواستفاده گردان و سوداگران اقتصادی که در این شرایط جنگی ،ناجوانمردانه و بهر قیمتی، فقط بفکر پر کردن جیب خودشان هستند هم با شدت برخورد کنید ، اینها هم خیانتشان از گروه مذگور بیشتر نباشد کمتر نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب الان عبدی و روزنامه‌های نشر دهنده حرفهای این خائن نباید مجازات بشوند. مردم شما رو برای اجرای عدالت می‌خواهند. باید مجازات شوند. نمیشه هر کس از راه برسه یک لگدی به مردم بزند و شما هم نخواهید برخورد کنید. این مردم هستند که شاکی هستند جناب.
