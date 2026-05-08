رئیس دستگاه قضا در فضای مجازی سه راهبرد قوه قضاییه در شرایط فعلی را اعلام و آن را مشخص و مصرح و منصوص توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:

«راهبرد قوه قضاییه در شرایط فعلی، مشخص و مصرح و منصوص است.

۱_عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات می‌کنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمی‌کنیم.

۲_با جدیت تمام از نیرو‌های جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذی‌ها و خائنین، حمایت و پشتیبانی می‌کنیم؛ لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضائات جنگی، به احدی ظلم نشود.

۳_بر تثبیت و تقویت انسجام و وحدت ملی پای می‌فشاریم و در مقابل وحدت‌شکنان می‌ایستیم. خیمه نظام اسلامی، از آغاز با خواست مردم برپا شده و تا همیشه با همت وحمایت مردم بر پای خواهد ماند.

ملت مبعوث‌شده ایران ۷۰ روز در خیابان‌ها میدان‌داری کرد و معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. پیروزی ما در جنگ ۴۰ روزه مرهون حضورِ آگاهانه و شکوهمند مردم بصیر و ولایتمدار ایران است.»