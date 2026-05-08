باشگاه خبرنگاران جوان - یک دادگاه فدرال روز پنجشنبه تعرفه‌های جهانی وضع‌شده از سوی دونالد ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. این رای چند ماه پس از شکست سنگین ترامپ در دیوان عالی ایالات متحده صادر می‌شود.

دیوان بین‌المللی تجارت در نیویورک با تصمیم ۲ قاضی در مقابل یک قاضی، تعرفه ۱۰ درصدی جهانی را پس از شکایت کسب‌وکار‌های کوچک، خلاف قانون تشخیص داد.

در رای اکثریت این دیوان تاکید شده که ترامپ از اختیارات قانونی خود در حوزه تعرفه‌ها فراتر رفته و این تعرفه‌ها «نامعتبر» و «فاقد مجوز قانونی» هستند.

قاضی سوم این هیات، اما معتقد بود که قانون اختیارات بیشتری در این زمینه به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند.

اگر دولت ترامپ چنانکه انتظار می‌رود، به این رای اعتراض کند، پرونده ابتدا به دیوان تجدیدنظر ایالات متحده برای حوزه فدرال در واشنگتن و سپس احتمالاً به دیوان عالی ارجاع خواهد شد.

موضوع این پرونده، تعرفه‌های موقت ۱۰ درصدی جهانی بود که دولت ترامپ پس از آن وضع کرد که دیوان عالی در فوریه گذشته تعرفه‌های دو رقمی و گسترده‌تر او علیه تقریباً همه کشور‌های جهان را لغو کرده بود.

این رأی تازه‌ترین شکست حقوقی برای دولت ترامپ محسوب می‌شود که تلاش داشت اقتصاد آمریکا را پشت دیواری از عوارض وارداتی محافظت کند.

ترامپ سال گذشته با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) مصوب ۱۹۷۷، کسری تجاری دیرینه کشور را وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و تعرفه‌های گسترده جهانی را اعمال نمود.

برچسب ها: دولت ترامپ ، تعرفه
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این چجوریه که هر روز شکست می خوره ولی روز به روز گردنش داره کلفت تر میشه و لپش از پس گوشش در اومده؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نفت کش ها. را بمب گذاری کنید.که اگر به دست امریگاه افتاد از راه دو ر منفجر کنید. نفتی که مال ما نباشد نباید برای آمریکاه هم باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردک احمق روانی خودشم نمیدونه جه غلطهای داره میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
۵+۱ مثل ما داره میفهمه متاسفانه تنها راه حل مصیبتی به نام آمریکا بمب هیدروژنیه
