نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع در اجتماع شبانه مردم گرگان به آخرین سفارش رهبر شهید به نیروهای مسلح اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجتالاسلام سیدضیاءالدین آقاجانپور شامگاه پنج شنبه در جمع مردم ولایتمدار گرگان، با اشاره به حضور ۶۸ شب حضور مردم در خیابانها و میادین در دفاع از استقلال، عزت و شرف ایران، این حرکت را در تاریخ ایران بینظیر توصیف و اظهارکرد: هماکنون از یک سو فرزندان شما در نیروهای مسلح دست بر ماشه هستند و از سوی دیگر زنان و مردان، پیر و جوان از هر قومیت و زبانی در میدانها حضور دارند؛ این دفاع از اسلام، قرآن و ایران است.
نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با تأکید بر وجوب دفاع از کشور، افزود: همان طور که خواندن نماز بر همگان واجب است، دفاع از کشور نیز بر همگان واجب است و حتی نیازی به اذن ولی ندارد. همه تا پای جان به میدان آمدهایم تا از ایران دفاع کنیم.
آقاجانپور با اشاره به دیدارهای خود با رهبر شهید انقلاب، آخرین سفارش ایشان به نیروهای مسلح و فرماندهان را «تولید اقتدار دفاعی و قویشدن برای مقابله با زیادهخواهیهای آمریکا و نظام سلطه» برشمرد و تصریح کرد: در زمانهایی کسانی میگفتند نیازی به موشکسازی نیست و عصر مذاکره و گفتوگوی تمدنهاست، اما رهبر شهید بر اساس آیه شریفه "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ" فرمودند باید چنان قوی شوید که دشمنان دین، عزت و استقلال ایران از شما بترسند و جرات تعرض پیدا نکنند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با گرامیداشت یاد دانشمند شهید دکتر محسن فخریزاده و امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده (وزیر دفاع اسبق)، خاطرنشان کرد: یک هفته پیش از شهادت دکتر فخریزاده با ایشان جلسه داشتم. پیام مشترک همه شهدای هستهای، دفاعی و فرماندهان عالی نیروهای مسلح به ملت ایران این بود: در مقابل زیادهخواهیهای دشمنان مقاومت و ایستادگی کنید و از تهدیدهای نظام سلطه نهراسید.
آقاجانپور با یادآوری سخن شهید حاجقاسم سلیمانی که «ما ملت امام حسینیم»، خطاب به سران نظام سلطه گفت: به رئیسجمهور ابله، نادان و فاسدالاخلاق ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار میگوییم که هرگز، هرگز و هرگز تسلیم خواستههای شما نمیشویم. رهبر شهید همانند جدش امام حسین (ع) فرمودند: "لایُبایِعُ مِثلی مِثلَ یزید" و فریاد ما "هیهات منّا الذلّه" است.
وی خاطرنشان کرد: به زودی بینی ظالمان و مستکبران به خاک مذلت مالیده میشود و ترامپ و نتانیاهو به درک واصل میشوند و افزود: این انقلاب و نهضت به نهضت جهانی امام زمان (عج) متصل خواهد شد و صبح پیروزی نزدیک است.
آقاجانپور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارتباط قلبی رهبر شهید با پروردگار، به نمونهای از استجابت دعای ایشان اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۱ به تومور سرطانی سینه مبتلا شدم. پس از جراحی و شیمیدرمانی در حالی که پزشکان حداکثر ۶ ماه عمر برایم پیشبینی کرده بودند، خدمت رهبر شهید رسیدم. ایشان دست مبارک خود را بر سر من گذاشتند، دعا کردند و فرمودند: نگران نباشید، روحیهتان را حفظ کنید، شما بر این بیماری غلبه میکنید و به زودی خوب خواهید شد؛ من با دعای رهبر شفا یافتم.
منبع: تسنیم