مدیرکل شیلات گلستان گفت: مرحله دوم عملیات تکثیر مصنوعی مولدین کپور دریایی در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان با موفقیت به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ، اسماعیل جباری گفت: عملیات هورمونتراپی بر روی ۴۶ مولد ماده و ۳۲ مولد نرانجام شد و پس از طی مراحل تخصصی تخمکشی، اسپرمگیری، لقاح، رفع چسبندگی و قوامپذیری بیش از ۲۳ کیلوگرم تخم لقاحیافته برای ادامه مراحل رشد اولیه، به زوکها منتقل شدند.
جباری گفت:بر اساس ارزیابی کارشناسان، پیشبینی میشود از این مرحله حدود ۲۰ میلیون قطعه لارو تغذیهدار باکیفیت تولید شود.
همچنین اعتصامی رئیس مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان این اقدام را نتیجه تخصص، تجربه میدانی، مدیریت علمی فرآیند و تلاش مستمر تیم اجرایی دانست و تأکید کرد: اجرای دقیق و کنترلشده تکثیر مصنوعی، نقشی کلیدی در حفظ ذخایر ژنتیکی، افزایش توان بازسازی ذخایر و حمایت از توسعه آبزیپروری در استان دارد.
به گفته وی، این مرکز در سالهای اخیر با ارتقای فناوریهای تکثیر و بهکارگیری روشهای نوین بازسازی ذخایر، به یکی از مراکز مرجع و موثر کشور در حوزه تکثیر گونههای ارزشمند استخوانی تبدیل شده است.
