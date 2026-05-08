باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر اولویتبندی تامین مواد اولیه به عنوان خط مقدم تولید گفت: واحدهای تولیدی استان برای رفع نیازهای ارزی خود جهت واردات مواد اولیه و ماشینآلات، میتوانند با خیالی آسودهتر برنامهریزی کنند، چراکه هماهنگی لازم بین دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل برای تسهیل این فرآیند انجام شده است.
وی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، کمبود مواد اولیه میتواند چرخ تولید را متوقف کند و به همین دلیل، تامین ارز با اولویت کالاهای اساسی و واسطهای تولید در دستور کار قرار دارد.
لشگری، به تولیدکنندگان تضمین داد که هیچ واحد تولیدی به دلیل تامین نشدن به موقع ارز برای واردات مواد اولیه تعطیل نخواهد شد و این اداره کل به عنوان بازوی اجرایی، پای کار تامین نیازهای ارزی صنایع کوچک و بزرگ استان است.
مدیرکل صمت قزوین در ادامه با اشاره به نقش کلیدی بانکها در تحقق شعار سال و حمایت از تولید، بیان کرد: نشست متعددی با مدیران شعب بانکهای استان برگزار شده تا فرآیندهای اداری و دستوپاگیر در مسیر ثبت سفارش و دریافت ارز حذف شود.
به گفته این مسئول، هدف ما کاهش زمان تامین ارز تا واحدهای تولیدی در رقابت با بازارهای جهانی دچار ضرر و زیان نشوند.
لشگری از صنعتگران خواست تا برنامههای تامین ارز خود را شفاف و منظم به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارایه دهند تا بتوان در اسرع وقت برای رفع موانع آنها اقدام کرد.
وی عنوان کرد: حمایت از تامین ارز، حمایت از اشتغال پایدار و کمک به رفع موانع تولید و حمایت از کارگران قزوینی از اولویتهای اصلی این ادارهکل محسوب میشود.
منبع:صنعت و معدن