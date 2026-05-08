دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان ستادی شهرداری تهران لغو شده و از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت، فعالیت این مجموعه با حضور صددرصدی کارکنان ادامه خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: «با عنایت به اعلام استانداری تهران در خصوص پایان دورکاری‌ها و فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان از ۱۹ اردیبهشت‌ماه، بنا به ابلاغ معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ «دورکاری ۵۰ درصدی کارکنان ستادی در شهرداری تهران» نیز لغو شده و فعالیت و خدمات‌رسانی در همه بخش‌های ستادی و اجرایی شهرداری با حضور «همه کارکنان» برقرار خواهد بود.»