شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته معلم فیلمی از افتتاح چمن مصنوعی در شهرستان صالح آباد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته معلم و با حضور مصطفی اسدی مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی زمین، فرماندار صالح‌آباد، رییس اداره آموزش و پرورش و جمعی دیگر از مسئولین و رزمندگان محور عملیاتی شهیدکاوه و ناحیه مقاومت بسیج، چمن مصنوعی مدرسه شهید اشرفی اصفهانی روستای اسماعیل آباد و کفپوش سالن شهید کردستانی افتتاح و از پروژه در حال ساخت مدارس جدید در روستای پده جانمراد، بنی تاک و پده موسی خان بازدید به عمل آمد.

هزینه چمن مصنوعی بالغ بر۶۰۰میلیون تومان که مشترکا توسط اداره آموزش وپرورش، دهیاری و سپاه و هزینه کفپوش سالن ورزشی شهید کردستانی بالغ بر۸۰۰میلیون تومان است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

