باشگاه خبرنگاران جوان - علی اسفندیاری مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در اجرای طرح بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی شهرستان قزوین، ۶ واحد نانوایی آزادپز به دلیل نداشتن مجوز‌های لازم پلمب شدند.

وی اضافه کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۳۵ کیسه آرد قاچاق کشف و ضبط شد.

مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی افزود: برای ۵ واحد صنفی متخلف نیز پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

اسفندیاری با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی در سطح استان بیان کرد: برخورد با تخلفات حوزه آرد و نان با هدف صیانت از حقوق شهروندان و ساماندهی بازار به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین