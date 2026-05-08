باشگاه خبرنگاران جوان - اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، بامداد جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) جزئیات تماسهای دیپلماتیک خود برای حلوفصل وضعیت ملوانان ایرانی و پاکستانی بازداشتشده را تشریح کرد.
وی در این پیام با اشاره به گفتوگو با ویویان بالاکریشنان، وزیر خارجه سنگاپور نوشت: «از سنگاپور خواستم در زمینه تسهیل امور رفاهی و بازگرداندن ۱۱ ملوان پاکستانی و ۲۰ ملوان ایرانی که در کشتیهای توقیفشده توسط مقامات آمریکایی حضور دارند و اکنون در نزدیکی آبهای سنگاپور هستند، از ما حمایت کند.»
وزیر خارجه پاکستان همچنین از تماس مستقیم با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران خبر داد و تأکید کرد دو کشور «در این خصوص در هماهنگی نزدیک» باقی ماندهاند.
اسحاق دار در بخش دیگری از این پیام بر نقش تسهیلگر پاکستان تأکید کرد و نوشت: «پاکستان همچنین آمادگی دارد بازگشت امن شهروندان ایرانی به ایران را از طریق خاک پاکستان تسهیل کند.»
بر اساس این بیانیه، وزارت امور خارجه و نهادهای ذیربط پاکستان در هماهنگی نزدیک با مقامات آمریکایی و دیگر طرفها برای «تضمین ایمنی، رفاه و بازگشت هرچه سریعتر» خدمه کشتیها تلاش میکنند.
وزیر خارجه پاکستان در پایان پیام خود از همکاری و حمایت سنگاپور در این زمینه قدردانی کرد.
پیش از این، در جریان توقیف کشتی «توسکا» (MV Touska) نیز ۲۲ خدمه آن با میانجیگری پاکستان آزاد و از مسیر شهر بندری «پسنی» به ایران منتقل شدند. اکنون نیز اسلامآباد بار دیگر از آمادگی خود برای تسهیل بازگشت امن ۲۰ ملوان ایرانیِ حاضر در کشتیهای توقیفشده در نزدیکی آبهای سنگاپور خبر داده است.