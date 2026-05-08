باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کلزا یکی از مهم‌ترین گیاهان روغنی در جهان و ایران است که به دلیل نیاز آبی کمتر نسبت به برخی محصولات زراعی، ارزش اقتصادی مناسب و نقش آن در تناوب زراعی، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کشاورزی پیدا کرده است.

شهرستان شوش در استان خوزستان به علت داشتن زمین‌های نسبتاً حاصل‌خیز، سابقه طولانی کشاورزی و امکان کشت پاییزه، از مناطق مستعد برای توسعه کشت کلزا به شمار می‌آید. با این حال، موفقیت در تولید کلزا در این منطقه به شناخت دقیق شرایط اقلیمی، مدیریت صحیح آب و خاک، انتخاب رقم مناسب و کنترل آفات و بیماری‌ها وابسته است.

کلزا به عنوان منبع تولید روغن خوراکی و کنجاله دام، محصولی استراتژیک محسوب می‌شود. افزایش سطح زیر کشت کلزا می‌تواند وابستگی کشور به واردات روغن نباتی را کاهش دهد و از نظر اقتصادی برای کشاورزان نیز سودآور باشد. علاوه بر این، کلزا در تناوب با محصولاتی مانند گندم، جو و ذرت، موجب کاهش فشار آفات و بیماری‌ها و بهبود ساختار خاک می‌شود. در مناطقی مانند شوش که کشت غلات رایج است، ورود کلزا به چرخه زراعی می‌تواند به افزایش پایداری تولید کمک کند.

شرایط اقلیمی شوش و تناسب آن با کلزا

شوش دارای آب‌وهوای گرم تا نیمه‌گرمسیری است و زمستان‌های نسبتاً ملایمی دارد. از آنجا که کلزا یک گیاه فصل خنک است، کشت آن در پاییز و رشد آن در زمستان می‌تواند با شرایط اقلیمی این منطقه هماهنگ باشد. البته گرمای زودرس بهار در شوش ممکن است دوره پر شدن دانه را کوتاه کند؛ بنابراین انتخاب تاریخ کاشت مناسب اهمیت زیادی دارد. اگر کشت خیلی دیر انجام شود، گیاه در مراحل حساس رشد با گرمای شدید مواجه شده و عملکرد کاهش می‌یابد. به همین دلیل معمولاً توصیه می‌شود کشت کلزا در شوش در زمان مناسب پاییزه و با توجه به شرایط آب‌وهوایی سال انجام شود.

کلزا در خاک‌های عمیق، حاصل‌خیز، با زهکشی مناسب و بافت لومی عملکرد بهتری دارد. خاک‌های شور یا بسیار سنگین می‌توانند رشد ریشه را محدود کنند. در شوش بخشی از اراضی با مشکل شوری یا کمبود مواد آلی مواجه‌اند، بنابراین پیش از کشت باید آزمایش خاک انجام شود تا وضعیت pH، شوری، فسفر، پتاسیم و ماده آلی مشخص گردد. افزودن کود دامی پوسیده، رعایت تناوب زراعی و مدیریت آبیاری می‌تواند کیفیت خاک را بهبود دهد. همچنین آماده‌سازی بستر بذر باید به‌گونه‌ای باشد که بذر‌ها در عمق یکنواخت قرار گیرند و جوانه‌زنی خوبی داشته باشند.

تولید ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی در شوش

گودرز بهرامیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، پیش از این با اعلام این خبر افزود: با همت کارشناسان جهاد کشاورزی و بهره برداران منطقه امسال بیش از هفت هزار هکتار از اراضی زراعی شهرستان شوش زیر کشت دانه روغنی کلزا قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد بیش از سیزده هزار تن برداشت از این محصول انجام پذیرد.

خسارت بیش از ۷۰ درصدی تگرگ به محصولات کلزای شوش

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، با اشاره به وقوع پدیده نامساعد جوی در اوایل (فروردین و اردیبهشت‌ماه) اظهار داشت: متأسفانه در یک ماه پایانی دوره رشد، وقوع تگرگ و طوفان شدید به بیش از یک هزار و چهارصد هکتار از مزارع کلزای شهرستان خسارت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی وارد نمود که بر اثر آن بیش از دو هزار تن از محصول مورد انتظار از بین رفت.

بهرامیان افزود: با وجود این خسارت گسترده، برداشت نهایی با تلاش کشاورزان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن رسید که سهم قابل توجهی از تولید استانی را شامل می‌شود.

برای کشت موفق کلزا، عملیات آماده‌سازی زمین بسیار مهم است. زمین باید پس از برداشت محصول قبلی به‌خوبی شخم یا کم‌خاک‌ورزی شود و بقایای گیاهی به صورت مناسب مدیریت شوند. بستر کاشت باید نرم و یکنواخت باشد تا استقرار گیاهچه‌ها بهتر انجام شود. بذر کلزا به دلیل کوچک بودن، نیاز به دقت زیادی در کاشت دارد. عمق کاشت معمولاً کم است و اگر بذر بیش از حد عمیق قرار گیرد، سبز شدن آن کاهش می‌یابد.

انتخاب تراکم بوته نیز نقش اساسی دارد. اگر بوته‌ها بیش از حد متراکم باشند، رقابت برای نور و مواد غذایی افزایش می‌یابد و احتمال خوابیدگی و بیماری بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، تراکم کم نیز موجب کاهش بهره‌وری زمین خواهد شد؛ بنابراین کشاورز باید بر اساس رقم، شرایط زمین و روش کاشت، تراکم مناسب را رعایت کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کشت کلزا در شوش، مدیریت آبیاری است. این محصول به آب نیاز دارد، اما نسبت به برخی محصولات زراعی حساسیت کمتری به تنش خشکی دارد. با این حال، کم‌آبی در مراحل کلیدی مانند جوانه‌زنی، رشد رویشی، گل‌دهی و پر شدن دانه می‌تواند خسارت زیادی ایجاد کند. در شوش به دلیل گرمای هوا و تبخیر بالا، آبیاری باید منظم و دقیق باشد. استفاده از روش‌های نوین آبیاری، اگر امکان‌پذیر باشد، می‌تواند راندمان مصرف آب را افزایش دهد.

همچنین زمان‌بندی آبیاری اهمیت دارد. آبیاری بیش از حد ممکن است باعث بیماری‌های ریشه و کاهش تهویه خاک شود، در حالی که کم‌آبی باعث ریزش گل و کاهش تعداد غلاف‌ها خواهد شد؛ بنابراین مدیریت متعادل آب یکی از ارکان اصلی تولید موفق کلزا در این منطقه است.

چالش‌های کشت کلزا در شوش

با وجود مزایای متعدد، کشت کلزا در شوش با چالش‌هایی نیز همراه است. گرمای زودرس بهار، شوری برخی خاک‌ها، کمبود آب، نوسان قیمت نهاده‌ها، و محدودیت در دسترسی به بذر مناسب از جمله مشکلات رایج هستند. همچنین اگر آموزش و ترویج کافی برای کشاورزان وجود نداشته باشد، ممکن است مدیریت مزرعه به‌درستی انجام نشود و عملکرد کاهش یابد. نبود تجهیزات مناسب برای آبیاری نوین و برداشت مکانیزه نیز می‌تواند بر سودآوری محصول تأثیر منفی بگذارد.

کشت کلزا در شوش از نظر اقلیمی و اقتصادی ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند به عنوان بخشی از الگوی کشت منطقه نقش مهمی در افزایش تولید روغن نباتی و بهبود تناوب زراعی ایفا کند. با این حال، موفقیت در این زمینه نیازمند مدیریت دقیق مزرعه، توجه به محدودیت‌های آب و خاک، و استفاده از دانش فنی روز است. اگر زمان کاشت، تغذیه، آبیاری و کنترل آفات به‌درستی انجام شود، کلزا می‌تواند به یکی از محصولات مهم و سودآور شوش تبدیل شود.