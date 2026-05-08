باشگاه خبرنگاران جوان - منابع رسانه‌ای سوریه امروز جمعه گزارش دادند که نظامیان صهیونیستی متشکل از ۶ خودروی نظامی وارد روستای «صیدا الحانوت» در حومه قنیطره شدند.

بنا بر اعلام این منبع، ۲ دستگاه خودروی نظامیان صهیونیست نیز در منطقه «المعکر» در نزدیکی این روستا مستقر شده‌اند. این منابع به جزئیات بیشتر این یورش اشاره‌ای نکردند.

این اولین باری نیست که صهیونیست‌ها به جنوب سوریه حمله می‌کنند. این تجاوز بعد از روی کار آمدن حکومت جولانی به اقدامی روزمره برای این رژیم تبدیل شده که تجاوزات خود را تحت پوشش «جلوگیری از تهدیدات مرزی» و «ایجاد منطقه حائل» توجیه می‌کنند.

تحلیلگران بر این باورند که استقرار خودرو‌های نظامی در مناطقی، چون «المعکر»، نشان‌دهنده استراتژی جدید رژیم اسرائیل برای تثبیت حضور خود در نقاط استراتژیک مجاور جولان اشغالی است.