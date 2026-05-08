باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - منوچهر شاهسواری، تهیهکننده در ویژه برنامه «من ایرانم» شبکه نسیم گفت: مذهب شیعه فراتر از یک اعتقاد و انکشاف تمدنی است؛ فارغ از اینکه چقدر به آن مسلط هستیم یا نه.
او افزود: با این حال، ما خطا کردیم. ما به وطن نامهربانی کردیم. این رخدادهای بهم پیوسته ادامه خواهد داشت، اما وقتی به این رخدادها از باب خلقت نگاه میکنیم، تنها چیزی که از ما باقی میماند این است که آیا ما با هم مهربان بودیم، یا نه؟ آیا ما با هم به زبان خشونت مکالمه کردیم، یا زبان به مهر گشودیم.
شاهسواری ادامه داد: برای من ایران، امری فراتر از وطن و جایی که به دنیا آمدهام، هست. من نسبت به این سرزمین و این آب و خاک عشق و علاقهای دارم، که آگاهانه به دست آمده و با تلاش و ممارست و مطالعه به اینجا رسیدم که بگویم چه حاجت به زبان آوری. وقتی حدِ دانایی آدم از یک موضوعی فراتر میرود، جزء زبان عشق، هیچ زبان دیگری قادر به بیان آن نیست.
این تهیهکننده در بخش دیگر گفتوگو خود تاکید کرد: ما هر زمان صدمه جدی خوردیم، از درون خوردیم و لاغیر. آنقدر از درون ضربه خوردیم، از بیرون نخوردیم. ما بیرون را در خودمان هضم کردیم، وقتی توانستیم با هم باشیم. ما برای نگهداشت این سرزمین، برای تاریخ و فرزندان آینده باید از خودمان عبور کنیم. ما باید به زبانمان، محیطزیست، تاریخ، جغرافیا و جهان ایرانی که موجود است، اعتنا کنیم.