باشگاه خبرنگاران جوان - سید نبی قائمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: جنگلهای زاگرس در شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و مهاباد در جنوب استان و نیز مراتع شهرستان چالدران از نقاط مستعد آتشسوزی در آذربایجانغربی هستند
وی افزود: سال گذشته در استان ۳۱ فقره آتشسوزی در جنگلهای طبیعی به مساحت ۲۹۳ هکتار، ۱۳۴ فقره آتشسوزی در مراتع به مساحت ۲ هزار و ۹۸۹ هکتار و ۲۲ فقره آتشسوزی در اراضی جنگلی به مساحت ۷۴ هکتار به ثبت رسیده است.
قائمی ادامه داد: مدیریت چرای دام، پرهیز از روشن کردن آتش غیرضروری در عرصههای طبیعی، خودداری از رها کردن شیشه و زبالههای قابل اشتعال و همکاری مردم با نیروهای منابع طبیعی، از مهمترین راهکارهای کاهش خطر آتشسوزی در جنگلها و مراتع است.
منبع: صدا و سیما