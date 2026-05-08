مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی از اجرای چرای زودرس در مراتع برای پیشگیری از آتش‌سوزی‌های تابستانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید نبی قائمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری  آذربایجان غربی گفت: جنگل‌های زاگرس در شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و مهاباد در جنوب استان و نیز مراتع شهرستان چالدران از نقاط مستعد آتش‌سوزی در آذربایجان‌غربی هستند

وی افزود: سال گذشته در استان ۳۱ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌های طبیعی به مساحت ۲۹۳ هکتار، ۱۳۴ فقره آتش‌سوزی در مراتع به مساحت ۲ هزار و ۹۸۹ هکتار و ۲۲ فقره آتش‌سوزی در اراضی جنگلی به مساحت ۷۴ هکتار به ثبت رسیده است.

قائمی ادامه داد: مدیریت چرای دام، پرهیز از روشن کردن آتش غیرضروری در عرصه‌های طبیعی، خودداری از رها کردن شیشه و زباله‌های قابل اشتعال و همکاری مردم با نیروهای منابع طبیعی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع است.

منبع: صدا و سیما

