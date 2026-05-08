باشگاه خبرنگاران جوان - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، بامداد امروز در واکنش به اعلامیه روسیه مبنی بر اجرایی شدن آتش‌بس ۲ روزه از امروز (جمعه) تا یکشنبه به مناسبت عید «روز پیروزی» ادعا کرد که از سوی نیرو‌های روسی حتی یک تلاش نمایشی و ساختگی برای توقف درگیری‌ها در خط مقدم صورت نگرفته است.

زلنسکی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد، حملاتی طی شب گذشته از سوی مسکو اتفاق افتاده و در این‌باره گفت: ارتش روسیه در طول شب گذشته به بمباران مواضع اوکراین ادامه داد. تا ساعت ۷ صبح، بیش از ۱۴۰ مورد گلوله‌باران مواضع خط مقدم به ثبت رسیده است. روس‌ها ۱۰ عملیات تهاجمی طی این شب انجام دادند که بیشتر آن در محور اسلوویانسک متمرکز بوده است.

رئیس‌جمهور اوکراین با رد هرگونه توقف آتش در میدان نبرد ادعا کرد: آنها همچنین بیش از ۸۵۰ حمله با انواع مختلف پهپاد‌ها از جمله FPV، لنست و سایر انواع پهپاد‌های انتحاری انجام دادند. پهپاد‌های تهاجمی نیز به کار گرفته شدند و استفاده از پهپاد‌های شناسایی در آسمان نواحی خط مقدمی متوقف نشد.

زلنسکی در ادامه ادعا‌ها و اتهاماتش علیه روسیه با گفتن اینکه روسیه کوچک‌ترین اراده‌ای برای صلح نشان نداده است، هشدار داد: همانطور که بر اساس نتایج روز گذشته عمل کردیم، بر اساس نتایج امروز نیز اوکراین به صورت کاملاً متقابل و آینه‌وار عمل خواهد کرد. ما از مواضع و جان مردم خود دفاع می‌کنیم. روسیه باید به جنگ خود پایان دهد و همه زمانی که حرکت به سوی صلح واقعاً آغاز شود، متوجه آن خواهند شد.

اتهام‌زنی رئیس‌جمهور اوکراین علیه روسیه پس از آن مطرح شده که روسیه از آغاز آتش‌بس اعلام‌شده به مناسبت بزرگداشت روز پیروزی از امروز ۸ مه (۱۸ اردیبهشت) تا ۱۰ مه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد در این بازه زمانی هیچ حمله‌ای به مواضع نیرو‌های اوکراینی یا تأسیسات نظامی ـ صنعتی در عمق خاک این کشور انجام نخواهد شد و از کی‌یف نیز خواست اقدامات مشابهی را اتخاذ کند. مقامات روس همچنین تاکید کردند در صورت نقض آتش‌بس از سوی اوکراین، پاسخ قاطع و متقابل خواهند داد.

وزارت دفاع روسیه نیز در بیانیه‌هایی اعلام کرد که از بامداد امروز با شروع آتش‌بس تمامی یگان‌ها در منطقه عملیات ویژه نظامی، انجام عملیات نظامی را متوقف کرده و در مواضع پیشین خود باقی ماندند. روسیه اعلام کرد، ب اوجود آتش‌بس، نیرو‌های مسلح اوکراین به حملات خود به مناطق مرزی بلگورود و کورسک ادامه دادند و ۱۵۳ حمله انجام دادند؛ و از آغاز آتش بس واحد‌های پدافند هوایی روسیه ۳۹۶ پرتابه هوایی را در خارج از منطقه نظامی سرنگون کردند.