باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از تشکیل پروندههای تخلف به ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان (۲۱ همت) از تاریخ ۹ اسفند تاکنون خبر داد.
فرهیدزاده با اشاره به آمار پروندههای تشکیلشده گفت: «از لحاظ تعدادی، حدود ۳۰۰ هزار پرونده ثبت شده است که تخلفات متنوعی از جمله گرانفروشی، احتکار و قاچاق را شامل میشود. این موارد تمامی عناوین موجود در لیست تخلفات را پوشش میدهد.»
وی افزود: «بازرسان هنگام ورود به واحدهای صنفی، ممکن است با دو یا چند تخلف مواجه شوند. پروندهها پس از تشکیل، به تعزیرات حکومتی ارسال میشود و آن سازمان در فرصت مناسب، رسیدگی و رأی نهایی را صادر میکند.»
رئیس سازمان حمایت در پایان تأکید کرد: «تاکنون حدود ۱۰۰ هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»