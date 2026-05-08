رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: از اول فروردین تا کنون بیش از ۵۰ هزار مورد جدید وارد چرخه بررسی پرونده رتبه‌بندی شده و احکامشان صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقرزاده رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه فرایند ارتقای رتبه معلمان با مصوبه دولت انجام شده است گفت: آخرین آمار مربوط به اواخر هفته گذشته نشان داده که بیش از ۲۵۶ هزار پرونده درخواست ارتقاء بررسی شده که ۷۸ درصد آنها ارتقاء یافته و به رتبه بالاتر رفته‌اند.

وی با بیان اینکه مابقی متقاضیان بعد از یک دوره شش ماهه مجددا می‌توانند درخواست دهند تا پرونده‌ها مجدد بررسی و ارتقا‌ها اعمال شود افزود: تمام مطالبات معلمان ارتقا رتبه یافته از ۳۱ شهریور تا ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ محاسبه و در حقوقشان اعمال و پرداخت شده است و در حال حاضر برای سال جدید مسئله‌ای نداریم.

رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از اول فروردین ۱۴۰۵ تا الان بیش از ۵۰ هزار مورد جدید وارد چرخه بررسی پرونده شده و احکامشان صادر شده است ادامه داد: بیشتر ارتقاء‌ها در فاصله استادیار به دانشیار یا به تعبیری رتبه سه به چهار است.

وی درباره میزان افزایش حقوق با ارتقای هر رتبه اظهار کرد: در قانون آمده هر رتبه ۱۰ درصد مجموع فوق العاده شغل یا حق شغل را افزایش می‌دهد.

منبع: ایسنا

Iran (Islamic Republic of)
Me
۱۴:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نه اینکه چقدر هم آموزش میدن و یا سوادشو دارن برا اینکار !! یه مدرک گرفتن و فهمیدن کجا استخدام بشن که هم در طول سال در خانه باشن و هم حقوق بگیرن!!! کلا تعطیل هست این شغل
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
درکل حقوق معلم رو طی یک سال جمع کنی ۱۸۰ میلیون نمی شه .
حقوق ۷۰ درصد معلما زیر ۲۰ میلیون هست و رتبه بندی اونها هم چیز زیادی به حقوقشون اضاف نمی کنه . خداروشکر که یه کالابرگی داده شده وگرنه معلم بااین حقوق کجای زندگیش رو می خواد درست کنه . رتبه بندی چیزی بین ۵۰۰ هزار تا ۱۵۰۰ هزار بسته به رتبه به حقوق اضاف می کنه بعد همین هم مشمول مالیات می شه .
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
من معلمم با رتبه بندی ۱ میلیون به حقوق اضافه شد . این افزایش ها نباید اعلام بشه جون مبلغی نیست . و با این اخبار خیلیا فکر می کنن مثلا ۱۰ میلیون به حقوق اضاف شده .
من معلم ابتدایی هستم درخصوص این روزها که کلاس مجازی هست کار خیلی سخت تر هست و مسائل خودش رو داره . خیلی از معلما ۲۴ ساعته درگیر درس دادن و دریافت تکالیف و دادن بازخورد هستند
بازنشسته
۱۳:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ نمیشود؟
دولت فقط فکر کارمندان و بازنشستگان کشوری است.
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا در مورد افزایش حقوق کارمندان وزارتخانه های ديگه چیزی نمی نویسید!؟
یک میلیون حقوق معلمان اضافه کردید! هر روز مصاحبه می کنید؟؟؟؟
با حقوق ۱۸ میلیون چطور میشه زندگی تشکیل داد؟
حقوق معلمان از کارگران هم کمتر است.
محسن
۱۳:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای دریافتی کم تر یه میلیون تومان باید کلی وقت بذاری و مدرک و کاغذ جم کنی ، با ۲۱ سال سابقه رسمی و فوق لیسانس دارم کارگری میکنم ، چشمامون مشکل پیدا کردن با آموزش مجازی و گوشی
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنچنان افزایش افزایش می گویند که دیگران فکر می کنند چقدر هست؟ هر پنج سال یکبار رتبه بالاتر اونم با صدها شرایط نهایت هم ۲ تومن افزایش.همین.
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
البته اینم بگید یک افزایش ناچیز و مسخره
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
در حال حاضر بهترین شغلی که هست معلمی تو خون نشستن وهم حقوق کامل وهم پاداش دریافت می کنند .
جواد شاملو
۱۳:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب شما هم لیاقت داشته باش، برو معلم شو.
جواد شاملو
۱۳:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط معلمهایی که آمادگی خودشون رو برای حضور در مدرسه اعلام کردن و هر مدرسه ای بهشون گفتن رفتن حق دارن امتیاز بگیرن
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این گرانی ها و فوق تورم های لحظه ای از رتبه‌بندی و درصد سالانه حدود یکساله بیاید بیرون. افزایش 10 درصد و دیگه 20درصد کارایی ندارد باید از ده برابری حقوق کارمندان و معلمان و يا با این سرعت باید از صدبرابری صحبت کنید دیگه درصد جایگاهی در این جامعه اعتبار نداره
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط معلمان ، کارمندان وحقوق بگیران دیگر مد نظر نیستند . یک کارمند مالیاتی حقوقش از یک خانم معلم که حق عائله متدی بهش تعلق نمی گیره کمتر است . چرا مدام سنگ معلم‌ها را به سینه می زنید خوب بیشتر سال هم به آنها مختلف تعطیلند .
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حکم کارگزینی یک معلم با مدرک لیسانس و رتبه ۳ و۱۴ سال سابقه ۲۲ تومنه کل کاری که یک کارمند در طول یک هفته انجام میده برابر با یک روز کلاس غیر حضوری معلم‌ها نیست درسته مدرسه ها تعطیله ولی معلم‌ها تعطیل نیستند
