باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حامد ملحانی، کارشناس ارشد حوزه تولید نفت و گاز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد وضعیت چاه‌های نفت ایران گفت: در طول دو هفته گذشته، دونالد ترامپ ادعا‌هایی درمورد تولید و صادرات نفت ایران کرده‌ است مبنی بر این که به دلیل محاصره دریایی و توقف صادرات نفت ایران خطوط لوله و چاه‌های نفت به صورت طبیعی منفجر می‌شوند و این ادعای ترامپ از اول برای متخصصان و کارشناس‌های حوزه نفت و افرادی که در صنعت نفت کار می‌کنند ادعایی مضحک، کاملاً غیرفنی و غیرواقعی بوده است و طبیعتاً بعد از آن سه روزی که دونالد ترامپ مدعی شده بود و چنین مشکلاتی برای تولید نفت مشاهده نشد، فرآیند تولید از چاه به طور کامل تحت کنترل شرکت‌های بهره‌بردار زیر مجموعه شرکت ملی نفت است و بستن یک چاه به صورت فنی به هیچ عنوان باعث انفجار آن چاه نمی‌شود.

ملحانی ادامه داد: ادعای دیگری که در این خصوص وجود داشت ادعای بلومبرگ بود که گفته بود در ۲۲ تا ۱۲ روز آینده، ظرفیت ذخیره‌سازی نفت ایران به اتمام می‌رسد و تولید نفت صفر می‌شود و پیشتر گفته بودیم که حتماً این زمان را به عقب می‌اندازند و در روز‌های گذشته، رسانه‌های غربی این ادعا را نقض کردند و شواهدی را مبنی بر تداوم صادرات نفت ایران صحه گذاشتند و آن بخش از نفت کشور که برای پالایشگاه‌ها تولید می‌شود به صورت صد در صد در جریان است و حتی این میزان تا حدی بیشتر از قبل است و صادرات نفت کشور نیز، استمرار دارد و اگرچه شرایط فعلی می‌تواند تأثیراتی بر این بخش گذاشته باشد، امّا این تأثیرات بسیار زیاد نبوده‌اند و همچنان در حال بارگیری نفت‌کش‌ها و صادرات نفت هستیم.

این کارشناس ارشد حوزه تولید نفت و گاز گفت: باید به دوئل نفتی ایران و آمریکا توجه کنیم. دولت آمریکا در حال تلاش است که صادرات نفت ایران را صفر کند و تا الان، به هیچ عنوان نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند و ایران با کنترل تنگه هرمز تقریباً بین ۱۰-۸ میلیون بشکه نفت در روز را از بازار دنیا حذف کرده است و این به جز اثراتی است که بر میعانات گازی و اوره و... دارد.

ملحانی ادامه داد: دولت آمریکا برای جبران بخشی از تأثیرات حذف نفت، از ذخایر استراتژیک خود استفاده می‌کند که این برداشت از ذخایر تا یک جایی پاسخگو خواهد بود و در هفته‌ها و ماه‌های آینده توان دولت آمریکا در کنترل بازار نفت به شدت کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در این دوئل نفتی آمریکا یک گلوله و ایران ده گلوله دارد و هر قدر می‌گذرد وضعیت برای دزدان دریایی ایالات متحده آمریکا بدتر می‌شود.

این کارشناس ارشد حوزه تولید نفت و گاز گفت: در ۵-۴ هفته گذشته، بعد از این که وارد سکوت عرصه نبرد شدیم تلاش‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف وزارت نفت در این زمینه شروع شده است برای این که قسمت‌های آسیب‌دیده به روال عادی خود برگردند.

ملحانی افزود: در حال حاضر، برای بخشی که نفت تولیدی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بود هیچ کاهشی نداریم و حتی می‌توان گفت در آن قسمت افزایش هم داریم و حدود نیمی از نفتی که تولید می‌کنیم برای مصرف داخلی است و در حال حاضر، به سمت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در حرکت است و حتی تا حدی بیشتر هم شده است و در این خصوص، تلاش‌های بسیار خوبی انجام شده است و ان‌شاءالله تداوم دارد تا همه ظرفیت قبل از جنگ برگردد و مشکل خاصی نداشته باشیم.