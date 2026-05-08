رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از دستگیری یک سارق تحت تعقیب قضایی و توقیف یک دستگاه موتورسیکلت در محور نکا بهشهر، محدوده رستمکلا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: کارکنان پلیس راه بهشهر–گلوگاه در راستای اجرای طرح کنترل و برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌سواران در محور نکا بهشهر، محدوده رستمکلا، به یک دستگاه موتورسیکلت دارای تخلف رانندگی، دستور توقف آن را صادر کردند.

او افزود: «پس از توقف موتورسیکلت و بررسی هویت راکب، مشخص شد که نامبرده یک سارق تحت تعقیب قضایی بوده و دستور جلب وی صادر شده است. بلافاصله اقدامات قانونی برای دستگیری فرد مذکور به عمل آمد و ضمن توقیف موتورسیکلت، سارق جهت سیر مراحل قضایی و انتظامی به پاسگاه انتظامی رستمکلا تحویل گردید.»

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان گفت: پلیس با جدیت با مخلان نظم و امنیت و همچنین رانندگان متخلف برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.