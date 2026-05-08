گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای مدیریت شرایط جاری تجارت خارجی و با هدف تسریع در تخلیه بنادر و گمرکات مرزی، از کاهش میزان تضمین عبور کالا به حداقل ممکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- گمرک ایران، این تصمیم در پی رصد مستمر وضعیت تجارت خارجی کشور و با پیشنهاد دفتر ترانزیت و موافقت رئیس کل گمرک ایران اتخاذ شده است.
بر اساس این ابلاغ، به منظور حمایت از شرکتهای حملونقل بینالمللی، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای تولیدی و همچنین کاهش هزینههای ترانزیت در پی افزایش نرخ ارز، میزان تضامین مربوط به عبور کالا به حداقل ممکن کاهش یافته است.
این اقدام با هدف تسهیل ارسال کالا به گمرکات داخلی، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در فرآیندهای ترانزیتی اجرایی شده است.
استفاده حداکثری از ظرفیت حملونقل ریلی
همچنین در چارچوب تسهیلات جدید، اخذ تعهد در اظهار و حمل ریلی توسط راه آهن بهعنوان جایگزین تضامین دیگر پیشبینی شده است.
بر این اساس، اظهار و انتقال کالا در حوزه ترانزیت داخلی و خارجی از طریق شبکه ریلی کشور با اخذ تعهد انجام خواهد شد.
این رویکرد با هدف بهرهگیری حداکثری از ظرفیت حملونقل ریلی، کاهش هزینههای لجستیکی و تسریع در جابهجایی کالا طراحی شده است.
گمرک ایران تأکید کرده است که این تصمیمات در چارچوب حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت در شرایط فعلی اتخاذ شده و پس از پایان شرایط اضطرار نیز ادامه خواهد داشت.