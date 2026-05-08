روزنامه عبری معاریو اذعان کرد لبنان به باتلاقی پرهزینه برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه عبری «معاریو» اذعان کرد که لبنان به باتلاقی ناآرام و متلاطم تبدیل شده است که هزینه بسیار سنگینی را [به اسرائیل]تحمیل میکند.
منابع عبری امروز جمعه از یک حادثه امنیتی در جنوب لبنان برای نظامیان صهیونیست و تخلیه مجروحان توسط بالگردهای این رژیم خبر دادند.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که نیروهای پیاده رژیم صهیونیستی در کمین رزمندگان حزبالله گرفتار شدهاند و بالگردهای ارتش اسرائیل برای انتقال نظامیان مجروح، در حال عملیات تخلیه در مناطق درگیری هستند.
تا این لحظه جزئیات بیشتری از این حادثه امنیتی منتشر نشده است. رسانههای رژیم صهیونیستی از عملیاتهای موفق مقاومت از واژه فریبنده حادثه امنیتی استفاده میکنند.