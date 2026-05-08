باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام مرحله دوم آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد دوره اول متوسطه و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد دوره دوم روز گذشته از سوی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، متقاضیانی که در مرحلۀ اول امکان ثبت‌نام در این آزمون‌ها را نداشتند یا در اطلاعات و مشخصات اعلامی آنها توسط وزارت آموزش و پرورش مشکلی وجود داشت (با توجه به شرایط اعلام شده در صفحه ۴ دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام)، باید حداکثر تا تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه جاری به آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه محل تحصیل مراجعه و وضعیت خود را پیگیری می‌کردند، تا اطلاعات آنها حداکثر تا تاریخ ۱۶ این ماه توسط وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود. این دسته از متقاضیان لازم است در فرصت مجددی که تا روز دوشنبه ۲۱ این ماه اعلام شده، با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. بعد از اتمام این مهلت، زمان ثبت‌نام تمدید مجدد نخواهد شد.

صرفاً دانش آموزانی می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند که دارای شرایط مندرج در دفترچه بوده و اطلاعات آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده باشد. قبل از خرید کارت اعتباری و ثبت نام ضروری است ابتدا در بخش سمت راست سامانه ثبت نام وضعیت اجازه شرکت دانش آموز در آزمون بررسی شود، در صورتی که مجاز به ثبت نام است، از طریق لینک خرید کارت اعتباری، سریال اعتباری برای ثبت نام در آزمون خریداری شود.

بر اساس مصوبه جلسه ۸۹۰ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون‌های شناسایی استعداد‌ها در ابتدای دوره اول متوسطه برای پذیرش دریک دوره ۶ ساله در مدارس سمپاد انجام خواهد شد. ثبت نام منحصراً از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: org.Sanjesh.www انجام می‌شود.

- اتباع غیرایرانی مشمول بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۲۵ وزارت آموزش و پرورش، می‌توانند در این آزمون ثبت نام نمایند.

-اشتغال به تحصیل در پایه ششم ابتدایی درسال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵.

-کسب مقیاس «خیلی خوب» در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴ -۱۴۰۳ و کسب مقیاس «خیلی خوب» در تمامی دروس در نوبت اول پایه ششم در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵.

-تربیت بدنی و شایستگی عمومی جزو مواد درسی محسوب می‌شود.

-همچنین شرکت دانش آموز در آزمون ورودی پایه هفتم با داشتن حداکثر یک مقیاس «خوب» در مجموع ارزشیابی نوبت دوم پایه پنجم و نوبت اوّل پایه ششم، مجاز است.

-پذیرش دانش آموزان شرکت کننده در آزمون، برای ورود به مدارس دوره اول متوسطه سمپاد، صرفاً در اولویت‌های انتخابی دانش آموز و بر اساس نمره کل آزمون ورودی و با توجه به ظرفیت مدرسه خواهد بود.

-در پذیرش دانش آموز برای مدارس دوره اول متوسطه سمپاد عشایری استان فارس، تمام ظرفیت پذیرش مدارس عشایری به دانش آموزان شاغل به تحصیل در پایه ششم مدارس مناطق آموزشی عشایری اختصاص خواهد یافت.

-با درخواست انتقال دانش آموزان این مدارس به مدارس سمپاد شهر شیراز تا پایان دوره دوم متوسطه، موافقت نخواهد شد.

-دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن، در هر شهرستان، منطقه و ناحیه‌ای از استان، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون هستند.

- با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس سمپاد، لازم است متقاضیان، مدارس سمپاد مورد نظرشان را با توجه به محل سکونت خود در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و متناسب با ناحیه/ منطقه آموزش و پرورش محل استقرار مدارس سمپاد انتخاب کنند.

-درصورت عدم قبولی متقاضی در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد در اولویت‌های انتخابی، امکان بررسی نمره ایشان در سایر مدرسه‌های غیرانتخابی، وجود ندارد.

-در شهرستان‌هایی که چند مدرسه دوره اول متوسطه سمپاد دایر است، متقاضیان می‌توانند حداکثر سه مدرسه در یک شهرستان واحد از استان انتخابی خود را به ترتیب اولویت انتخاب و در تقاضانامه خود ثبت نمایند. در کلان شهر‌هایی مانند: تهران، مشهد مقدس و... که دارای چند ناحیه و منطقه هستند، توصیه می‌شود متقاضیان نسبت به انتخاب مدارس مورد نظر در نواحی و مناطق همجوار محل سکونت خود، اقدام کنند.

همچنین، بعد از قبولی متقاضی در منطقه مورد تقاضا، انتقال به سایر مناطق در سال اول قبولی، حتی در صورت داشتن نمره علمی در سایر مدارس آن شهرستان، ممنوع است.

منبع: ایسنا