رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: تهران در دومین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد وقوع ۹ فقره تصادف با ۱۱ نفر متوفی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور درباره حوادث رانندگی در هفته گذشته که در سطح شهر تهران رخ داده توضیحاتی ارائه داد و گفت: اولین سانحه روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ساعت ۲٢ در بزرگراه آزادگان به شرق قبل از پل آیت‌الله سعیدی اتفاق افتاد، در این حادثه راننده یک دستگاه سواری با عابر پیاده‌ای که به صورت غیر مجاز و غیر ایمن در حال تردد از عرض بزرگراه بود، برخورد کرده که در اثر شدت صدمات وارده، عابر پیاده متخلف (مردی ۴۰ساله) جان خود را از دست داد.

وی افزود: در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه دوحادثه مرگبار در سطح شهر تهران ثبت شد. اولین حادثه حوالی ساعت ۰۳:۰۳ بامداد در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید لشگری بعد از پل ستاری، مقابل کوی بیمه، راننده یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز به سمت راست منحرف شده و به شدت با پایه‌ی پل عابر پیاده برخورد می‌کند؛ در اثر این اتفاق راننده (مردی ۲۱ ساله) و سرنشین خودرو (مردی ۲۳ ساله) به علت شدت ضربات و جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

دومین حادثه روز یکشنبه در ساعت ۱۲:۴۵ در بزرگراه شهید یاسینی جنب پادگان دوکوهه رخ داد، که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده و راننده (مردی۳۰ ساله) و سرنشین آن (مردی ۱۸ ساله) هر دو نفر به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه وارده به سر متأسفانه فوت شدند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با ابراز تأسف، از وقوع ۴ فقره تصادف فوتی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه خبر داد. اولین سانحه روز دوشنبه در ساعت ۰۰:۵۰ بامداد در خیابان کیانشهر- خیابان خواجوی کرمانی بوقوع پیوست، که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و در اثر این اتفاق راننده (مردی ۲۱ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد سر موتورسوار به آسفالت کف خیابان، در دم جان باخت. دومین سانحه صبح دوشنبه حوالی ساعت ۰۷:۲۰ در بزرگراه فتح یک کیلومتر قبل از کرمان خودرو، راننده یک دستگاه سواری به علت تخطی از سرعت مجاز با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از عرض این معبر را داشته برخورد می‌کند که در اثر این برخورد عابر پیاده (مردی۴۵ ساله) در دم فوت شد.

وی افزود: سومین سانحه روز دوشنبه در ساعت ۰۸:۴۵ در بزرگراه آیت الله سعیدی دور برگردان وصفنارد رخ داد، که در آن راننده یک دستگاه سواری به علت عدم توجه به جلو و اطراف در حین رانندگی با عابر پیاده‌ای که به صورت ناایمن قصد تردد غیر مجاز از عرض این بزرگراه را داشت برخورد کرده و متأسفانه در اثر این حادثه عابر پیاده (مردی۴۶ساله) جان خود را از دست داد. چهارمین سانحه روز دوشنبه ساعت ۱۱:۰۰ در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همدانی قبل از تونل غزه، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون شده و راننده موتورسیکلت (مردی۲۵ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و ضربه وارده به سر در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: دیگر تصادف منجر به فوت ساعت ۲۲:۲۰ سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید کاظمی بعد از پل شقایق اتفاق افتاد. در این حادثه راننده یک دستگاه سواری کوئیک با عابر پیاده‌ای که به صورت غیر مجاز و غیر ایمن در حال تردد از عرض بزرگراه بود، برخورد می‌کند که در اثر شدت جراحات وارده، عابر پیاده متخلف (مردی ۴۰ساله) در دم جان باخت. آخرین تصادف فوتی ثبت شده در روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت حوالی ساعت ۰۶:۱۰ در آزادراه تهران کرج، به غرب رمپ ورودی به پمپ بنزین وردآورد رخ داد که در این حادثه، راننده یک دستگاه سواری سمند به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز واژگون شده و راننده (مردی ۴۲ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: از شهروندان انتظار می‌رود با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، در کاهش آمار تصادفات و همچنین حفظ جان خود و دیگران سهیم باشند. هر قدم آگاهانه، گامی مؤثر به سوی شهری ایمن‌تر و آینده‌ای روشن‌تر است.