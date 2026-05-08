وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دولت برای بنگاه‌های اقتصادی خسارت دیده و همچنین سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها بسته‌های حمایتی و مالیاتی در نظر گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ودارایی ، با اشاره به جزئیات بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده اقتصادی اظهار داشت:  «تسهیلات در واقع سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌هایی است که خسارت مستقیم دیده‌اند.»  

وزیر اقتصاد ودارایی با اشاره به طراحی بسته‌های حمایتی در سه بخش، افزود: بسته دوم  شامل اعتبارات مالیاتی برای مجموعه‌هایی است که سرمایه‌گذاری کرده و این بنگاه‌های خسارت‌دیده را بازسازی می‌کنند. برای این گروه، اعتبارات مالیاتی در نظر گرفته شده است.  

مدنی زاده در خصوص  بسته سوم هم گفت: این بسته نیز مربوط به کاهش مالیات و همچنین تمدید و تعویق مالیات برای بنگاه‌هایی است که به طور مستقیم دچار خسارت شده‌اند.  

مدنی‌زاده تأکید کرد: این بسته‌ها با هدف حمایت از تولید، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های خسارت‌دیده طراحی شده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینهمه بنگاه، بنگاه می‌گویی اینها چه خاصیتی دارند. شما که اصلا اقتصاد سرتون نمیشود .بیچاره مردم دست شماها اسیرن همش تورم رکود افزایش قیمت ها
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
داوود
۱۳:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی این یکی همتی چرا قیمت ها بالا هست چون جنگ قبلش چی تحریم بی خود ترین وزیر دولت میگم وزیر نداشته باشیم خیلی بهتر هست تا داشته باشیم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
وام 30میلیونی چی شد!؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس وام سی میلیونی با اعتبار یارانه به اقشار مختلف مردم چه شد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
