باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد ودارایی ، با اشاره به جزئیات بستههای حمایتی از بنگاههای آسیبدیده اقتصادی اظهار داشت: «تسهیلات در واقع سرمایهگذاری برای بنگاههایی است که خسارت مستقیم دیدهاند.»
وزیر اقتصاد ودارایی با اشاره به طراحی بستههای حمایتی در سه بخش، افزود: بسته دوم شامل اعتبارات مالیاتی برای مجموعههایی است که سرمایهگذاری کرده و این بنگاههای خسارتدیده را بازسازی میکنند. برای این گروه، اعتبارات مالیاتی در نظر گرفته شده است.
مدنی زاده در خصوص بسته سوم هم گفت: این بسته نیز مربوط به کاهش مالیات و همچنین تمدید و تعویق مالیات برای بنگاههایی است که به طور مستقیم دچار خسارت شدهاند.
مدنیزاده تأکید کرد: این بستهها با هدف حمایت از تولید، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای خسارتدیده طراحی شده است.