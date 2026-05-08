معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۱۸۸ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه از ابتدای امسال اعتبار خرید سبدغذایی رایگان می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: با عنایت به دستور رئیس‌جمهور و تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی‌بر رفع فقر در کشور و در راستای تحقق بخشی از وعده‌های دولت چهاردهم، سرپرستان خانوار بیش از ۱۸۸ هزار کودک زیر ۵ سال مبتلا به سوء تغذیه که به مراکز بهداشتی سراسر کشور مراجعه کرده‌اند، اعتبار خرید سبدغذایی رایگان در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ هفت مرحله، در سال ۱۴۰۳ یازده مرحله و در سال ۱۴۰۴ دوازده مرحله این طرح اجراء شده و در سال جاری نیز تداوم دارد که اعتبار مراحل اول و دوم این برنامه به صورت همزمان به «مناسبت دهه کرامت، برای فروردین و اردیبهشت ماه» به حساب سرپرستان خانوار تخصیص یافته است. 

‎وی یادآور شد: برنامه امنیت غذایی کودکان، جزء برنامه‌های محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. زمان تشکیل نطفه تا قبل از پایان ۵ سالگی (که بیش از ۹۰ درصد مغز کودک در همین زمان شکل می‌گیرد) فرصت طلایی حمایت از کودکان است. چنانچه سوء‌تغذیه در این زمان طلایی حل نشود منجر به ایجاد آسیب جدی به مغز، معلولیت و تدوام چرخه فقر و فقر بین‌نسلی می‌شود.

معاون رفاه و امور اقتصادی تصریح کرد: با وجود نوسانات اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و تکانه‌های شدید اقتصادی چند سال اخیر، ضرورت این مهم بیش از گذشته برجسته شده و مداخله فوری دولت را به منظور کاهش سوءتغذیه این کودکان ضروری ساخته است.

اندایش گفت: خوشبختانه تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پیش بینی شده است. در همین راستا، مقرّر شد اعتبار خریدرایگان سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ازای هر کودک، در اختیار سرپرست خانوار دارای کودک مبتلا به سوءتغذیه زیر ۵ سال قرار گیرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی درباره نحوه شناسایی کودکان واجد شرایط این طرح افزود: کودکان یادشده از طریق پایش شاخص‌های تن‌سنجی کودک (اندازه‌گیری وزن و قد و مقایسه با منحنی‌های رشد) در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت به منظور کاهش سوءتغذیه (لاغری، کم‌وزنی وکوتاه‌قدی) شناسایی شده و پس از جمع‌بندی داده‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اطلاعات موردنیاز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استحقاق‌سنجی (از طریق آزمون وسع و مبتنی‌بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) ارسال می‌شود.

اندایش درباره نحوه پرداخت سرانه اعتبار خرید سبدغذایی کودکان که در حساب سرپرست خانوار از طریق طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می‌شود، نیز گفت: برای ۱۵۹ هزار و ۶۳۵ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های بسیار نیازمند با وسع اقتصادی پایین، مبلغ ۲۶ میلیون ریال و برای ۲۹ هزار و ۲۸۵ کودک دارای سوءتغذیه در خانوار‌های نیازمند با وسع اقتصادی متوسط، مبلغ ۱۶ میلیون ریال برای تأمین سبدغذایی مشتمل بر اقلام مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، از طریق شبکه ملی اعتبار و شماره‌ملی سرپرست خانوار کارسازی (شارژ) شده که اقلام سبد تعیین‌شده در کلیه فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی در دسترس خانوار قرار داشته و قابل خریداری است. درضمن، هر خانوار می‌تواند طی مهلت یک ماهه از اعتبار تخصیصی یافته برای خرید اقلام مشخص شده اقدام نماید.

اندایش گفت: امیدوارم با اجرای این برنامه شاهد کاهش سوءتغذیه کودکان و همچنین ارتقای امنیت غذایی و افزایش کیفیت خدمات مشاوره تغذیه به مادران از طریق کارشناسان تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و نیز ارتقای سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه الگوی تغذیه صحیح و رشد کودکان باشیم.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اکثریت قشر حداقل بگیر کارگری و کارمندی باید با حقوق زیر ۳۰ ملیون فقط ماهی ۲۰ ملیون اجاره بدن و هزینه های دیگر خورد و خوراک و دارو و ایاب و ذهاب و آب برق گاز که باید براش وام بگیرن و ماهشون رو با هواخوری سر کنن



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
تاسف برای کشوری ثروتمند با نظام توزیع ناعادلانه ثروت



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا کشوری با ذخایر عظیم باید مردمش اینطور زندگی کنند



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
من دختر دو سال نیمه دارم بردم مرکز بهداشت وزن کم و قد هم کوتاه ولی سبد کالا بهش تعلق نگرفته



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بارنشسته های کارگری هم خیلی وقته سوتغذیه گرفتن..



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
افتخار نکنید!
چطور ۱۸۸هزار کودک به سوتغذیه دچار شدن و چرااااااا؟؟؟؟



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید به بچه هایی که سوتغذیه دارن تو مدارس غذا داده بشه



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کل ایران داره سوء تغذیه و سوء مدیریت میگیره!
دقیقا داریم برمیگردیم به عصر عقب ماندگی😭😫



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
طرح یسنا چی شد؟ اونو خوردین :)



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله خوردیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط کودکان نیستن که سو تغذیه گرفتن ماهم با دوتا فرزند واوضاع افتضاح وبیکار سو تغذیه که چه عرض کنم بدبخت شدیم ودولت هم همش می گه کمک می کنه کمک به کی تا حالا کمک شده .



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دانش آموزان مدارس باید هر هفته توسط کارشناسان تغذیه بازدید و بچه هایی که سوتغذیه دارن رو شناسایی و به کمیته امداد و بهزیستی معرفی کنن



Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بجای پول دادن به این خانوارها باید موادغذایی داده شود چون پدرومادر خرج چیزدیگر میکنند شیرخشک وموادغذایی کودک باید جداگانه داده شود



