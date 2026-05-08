باشگاه خبرنگاران جوان - بلومبرگ گزارش داد که مارکو روبیو فروش صد‌ها رهگیر دفاع هوایی و دیگر تسلیحات به شرکای آمریکا در خاورمیانه را در قالب توافق‌هایی به ارزش ۲۵.۸ میلیارد دلار تأیید کرده است؛ رقمی که سه برابر مبلغ اعلام‌شده اولیه توسط دولت ایالات متحده در هفته گذشته است.

به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روبیو در اول ماه جاری میلادی (می)، این تأییدیه اضطراری برای فروش تسلیحات به کشور‌هایی از جمله بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و همچنین رژیم صهیونیستی را صادر کرده است. یک دستیار کنگره نیز تأیید کرد که قانون‌گذاران در جریان این اقدام قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، حجم عظیم این این فروش‌ها و سرعت پایین تولید تسلیحات در آمریکا، پرسش‌هایی را درباره زمان تحویل این تجهیزات به کشور‌های خریدار ایجاد کرده است.

در همین حال، ایلین مک‌کاسکر، مقام پیشین پنتاگون، در این باره گفت که تنها در صورتی می‌توان زمان تحویل سریع‌تر از دو یا سه سال داشت که این تجهیزات در انبار موجود باشد و قطعاً این تسلیحات برای درگیری فعلی در دسترس نخواهد بود.

پیش از این، دولت آمریکا در اواخر هفته گذشته به وقت محلی اعلام کرده بود که فروش تسلیحات به ارزش ۸.۶ میلیارد دلار را تایید کرده است، بدون آنکه نام بحرین را ذکر کند.

سی‌ان‌ان حدود دو هفته پیش گزارش داده بود که ارتش آمریکا در طول جنگ علیه ایران، ذخایر موشک‌های کلیدی خود را به طور قابل توجهی کاهش داده و به گفته کارشناسان و سه نفر از افراد آشنا با ارزیابی‌های اخیر ذخایر تسلیحاتی وزارت جنگ این کشور، این جنگ «خطر» اتمام مهمات در صورت بروز درگیری در چند سال آینده را ایجاد کرده است.

بر اساس تحلیل اخیر مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، میزان مصرف ذخایر تسلیحاتی آمریکا در هفت هفته گذشته جنگ به این شرح است: حداقل ۴۵ درصد از ذخایر موشک‌های تهاجمی دقیق، دستکم، نیمی از موجودی موشک‌های پدافندی تاد و تقریباً ۵۰ درصد از ذخایر موشک‌های سامانه پدافندی پاتریوت مصرف شده‌اند.