شهرداری منطقه یک با هدف تسریع در بازگرداندن شهروندان آسیب‌دیده به شرایط عادی زندگی، کلیه مبالغ ودیعه‌های مسکن آنها را تامین و چک ها به نام مالکین صادر شده است. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک گفت: شهروندانی که در جنگ تحمیلی سوم، محل سکونت آنها آسیب دیده و قابل زندگی نبوده و اکنون در هتل‌ها به سر می‌برند می‌توانند با در دست داشتن اجاره نامه به شهرداری منطقه‌ مراجعه و چک ودیعه خود را دریافت نمایند.

او با اشاره به اینکه ودیعه مذکور جهت پرداخت پول پیش خانه اجاره شده است گفت: شهرداری همه تلاش خود را برای برگشت خانواده‌ها به شرایط عادی زندگی به کار گرفته است و بر همین اساس همه ودیعه ها، شامل ۱۲۵ مورد آماده پرداخت است.

حق‌بین همچنین از مالکین ساختمان‌های چند واحدی تخریب شده درخواست کرد هرچه زودتر با رسیدن به یک توافق جمعی با مراجعه به شهرداری از تسهیلات تراکم تشویقی بهره‌مند شوند و با انتخاب سازنده مورد نظر خود، روند دریافت ودیعه وفرآیندساخت را آغاز کنند.

برچسب ها: جنگ رمضان ، ودیعه
خبرهای مرتبط
۱۸ هزار نیروی جهادی در جنگ تحمیلی سوم به کمک مردم شتافتند
حضور روانشناسان در مراکز اسکان موقت، جهاد فرهنگی است
۱۲۰ اجتماع بزرگ و ۴۰۰ اجتماع محلی در پایتخت
رونمائی از سی و چهارمین زمین چمن مصنوعی در جنوبی ترین نقطه از شهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
آخرین اخبار
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی
استاندار تهران: هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روز‌های حادثه و حماسه است