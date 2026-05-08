باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق‌بین شهردار منطقه یک گفت: شهروندانی که در جنگ تحمیلی سوم، محل سکونت آنها آسیب دیده و قابل زندگی نبوده و اکنون در هتل‌ها به سر می‌برند می‌توانند با در دست داشتن اجاره نامه به شهرداری منطقه‌ مراجعه و چک ودیعه خود را دریافت نمایند.

او با اشاره به اینکه ودیعه مذکور جهت پرداخت پول پیش خانه اجاره شده است گفت: شهرداری همه تلاش خود را برای برگشت خانواده‌ها به شرایط عادی زندگی به کار گرفته است و بر همین اساس همه ودیعه ها، شامل ۱۲۵ مورد آماده پرداخت است.

حق‌بین همچنین از مالکین ساختمان‌های چند واحدی تخریب شده درخواست کرد هرچه زودتر با رسیدن به یک توافق جمعی با مراجعه به شهرداری از تسهیلات تراکم تشویقی بهره‌مند شوند و با انتخاب سازنده مورد نظر خود، روند دریافت ودیعه وفرآیندساخت را آغاز کنند.