فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از کشف ۶ هزار و ۱۶۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ روح‌اله عشیری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و تشدید اقدامات کنترلی، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ دارخوین و یگان امداد، طی انجام چند مأموریت مختلف موفق به کشف ۶۱۶۰ لیتر سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات ۵ نفر از عاملان قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند و ۵ دستگاه خودرو که در امر جابه‌جایی سوخت خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق شده به میزان ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآوردشده، به متخلفان هشدار داد: افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا کنند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.

منبع: پلیس خوزستان

برچسب ها: سوخت قاچاق ، خوزستان
خبرهای مرتبط
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان:
قاچاقچیان گازوئیل در استان همدان ۴ میلیارد ریال جریمه شدند
اهواز؛
کشف سوخت قاچاق در ماهشهر
جلوگیری از خروج ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح دومین داروخانه بزرگ هلال‌احمر کشور در لرستان تا دو ماه آینده
سکوی ۱۲ پله‌ای پل کلهر؛ راهی شاهی در دل رود کشکان + فیلم
کشف ۵۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی احتکار شده به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در الیگودرز
بروجردی‌ها در هفتادمین شب اقتدار خوش درخشیدند + فیلم
آخرین اخبار
بروجردی‌ها در هفتادمین شب اقتدار خوش درخشیدند + فیلم
کشف ۵۰۰ هزار تن مواد پتروشیمی احتکار شده به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در الیگودرز
سکوی ۱۲ پله‌ای پل کلهر؛ راهی شاهی در دل رود کشکان + فیلم
افتتاح دومین داروخانه بزرگ هلال‌احمر کشور در لرستان تا دو ماه آینده
زلزله ۴.۲ ریشتری در کوهدشت/ خسارتی گزارش نشد
بلوط‌های لرستان بی‌صدا در دل زغال فریاد می‌زنند+ فیلم
دریای حضور خرم آبادی ها در شصت و نهمین شب حماسه خیابان +فیلم