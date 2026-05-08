فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از کشف ۶ هزار و ۱۶۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح‌اله عشیری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و تشدید اقدامات کنترلی، مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ دارخوین و یگان امداد، طی انجام چند مأموریت مختلف موفق به کشف ۶۱۶۰ لیتر سوخت قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات ۵ نفر از عاملان قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند و ۵ دستگاه خودرو که در امر جابه‌جایی سوخت خارج از شبکه توزیع مورد استفاده قرار می‌گرفتند، توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق شده به میزان ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآوردشده، به متخلفان هشدار داد: افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا کنند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.

منبع: پلیس خوزستان