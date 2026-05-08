باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان در بازدید از آرامستان بهشت رحمت شهرکرد با تاکید بر ضرورت داشتن چارچوب مشخص برای مدیریت آرامستان، خواستار تدوین ضوابط روشن برای نصب تصاویر، بنر‌ها و دیگر المان‌های مرتبط شد.

شهردار شهرکرد با اشاره به مواردی مانند نصب تصاویر در مراسم، سنگ قبرها، بنر‌ها و سازه‌های تبلیغاتی، گفت: برای این حوزه‌ها باید قانون و دستورالعمل روشن تعریف شود تا امور به‌صورت سلیقه‌ای و پراکنده انجام نشود.

وی همچنین بر استفاده مؤثر از سامانه مدیریتی و اطلاع‌رسانی تأکید کرد و افزود: این سامانه‌ها وجود دارند یا آماده بهره‌برداری هستند، اما برای کارآمدی بیشتر نیازمند کنترل، مدیریت و دستورالعمل اجرایی مناسب‌اند.

واحدیان با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت‌های آرامستان گفت: ورودی‌ها، پارکینگ، قطعه‌بندی، آماده‌سازی قبرها، فضا‌های خانوادگی و توسعه تدریجی مجموعه باید در قالب یک برنامه منظم پیش برود.

وی اضافه کرد: آرامستان باید از وضعیت پراکنده و موردی خارج شده و به سمت استانداردسازی، اطلاع‌رسانی دقیق و ضابطه‌مندی حرکت کند.