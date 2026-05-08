باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، در تشریح انگیزه رونمایی از پلتفرم civiliansofiran.com به تجربه نقض حقوق بشردوستانه در کشور‌های مختلفی نظیر لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و...، اشاره کرد و گفت: شاهدیم که به مرور حساسیت، به ویژه از سوی رسانه‌ها، در قبال کشته‌شدگان یا آسیب‌هایی که این کشور‌ها دیده‌اند، از بین می‌رود. از طرف دیگر، وقتی حساسیت از بین برود و تلاشی برای مستندسازی این آسیب‌ها و پیگیری حقوقی وجود نداشته باشد، عملا هیچ مسئولیتی متوجه مرتکبان این جنایات نیست که باعث می‌شود متجاوزانی مثل آمریکا و اسرائیل که به صورت سیستماتیک به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی حمله می‌کنند، مانعی پیش روی خود نبینند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: با راه‌اندازی این پلتفرم تلاش خواهیم کرد تمام مستندات حملات غیرنظامی را جمع‌آوری و راستی‌آزمایی کنیم و به دست فعالین حقوق بین‌الملل، ایرانیان خارج از کشور، فعالین رسانه‌ای و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل برسانیم تا با توجه به مستندات، در برابر این حملات موضع‌گیری و آنها را محکوم کنند و دیگر اینکه از ظرفیت‌های قانونی در کشور‌های مختلف برای برقراری عدالت در مورد آسیب به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه موفقیت در کاری که آغاز کرده‌ایم مستلزم تلاشی طولانی و مستمر است، اما ناامید نیستیم، ادامه داد: از طرف دیگر، این پلتفرم می‌کوشد با کمک رسانه‌ها و کسانی که خارج از ایرانند و با ایجاد موج خبری، از فراموشی این جنایات جلوگیری کند و باعث شود مرتکبان با عواقب عمل خود در رسانه‌ها، فضا‌های تبلیغاتی و ... مواجه شوند. هدف خود را مدام پیگیری می‌کنیم تا انشاالله مطمئن شویم این جنایات دیگر اتفاق نمی‌افتد و کسانی که مسئول آن هستند با عواقب آن مواجه می شوند.

کولیوند درباره ایده طراحی این پلتفرم افزود: چندساعت بعد از اولین بمباران در جنگ ۱۲ روزه، ایده راه‌اندازی این پلتفرم جوانه زد. اوایل، کارکرد یادبود آنلاین داشت، ولی با وقوع جنگ تحمیلی سوم و آسیب‌ها و تخریب‌های سیستماتیک به افراد و مراکز غیرنظامی، به فکر مستندسازی و پیگیری‌های حقوقی افتادیم تا نگذاریم آسیب‌ها حتی به بنا‌ها هم فراموش شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در تشریح اهداف راه‌اندازی این پلتفرم هم گفت: هدف نخست ما این بود که دیتابیسی آنلاین از این جنگ‌ها و آسیب‌های آن بسازیم که بدون کپی‌رایت در اختیار همه قرار بگیرد و هر کسی کار رسانه‌ای، پژوهشی و حقوقی در این جنگ‌های تحمیلی علیه کشورمان انجام می‌دهد، بتواند به این پلتفرم مراجعه کند.

وی با بیان اینکه هدف دیگر ما این است که محتوا و مستندات لازم را به کسانی که در گوشه‌گوشه دنیا درگیر این پرونده‌ها هستند، برسانیم، ادامه داد: در صددیم کمپین‌های رسانه‌ای برای این پلتفرم طراحی و آرشیوی تاریخی ایجاد کنیم تا اجازه ندهیم این جنایات فراموش شود.

کولیوند خروجی این پلتفرم را دارای استاندارد‌های لازم دانست و افزود: تلاش می‌کنیم تمام مستنداتی را که به دست‌مان می‌رسد، راستی‌آزمایی کنیم، به‌گونه‌ای که صحت و دقت آن زیر سوال نباشد و قوانین بالادستی را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره توسعه این پلتفرم هم گفت: فعالیت این سکوی اینترنتی با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آغاز شده است، اما در آینده به تحریم‌ها و هرآنچه به غیرنظامیان ایران آسیب می‌زند هم خواهیم پرداخت.