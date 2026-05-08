رئیس جمعیت هلال‌احمر، از راه انداری پلتفرمی علیه فراموشی برای ثبت و پیگیری حقوقی جنایات علیه غیرنظامیان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، در تشریح انگیزه رونمایی از پلتفرم civiliansofiran.com به تجربه نقض حقوق بشردوستانه در کشور‌های مختلفی نظیر لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و...، اشاره کرد و گفت: شاهدیم که به مرور حساسیت، به ویژه از سوی رسانه‌ها، در قبال کشته‌شدگان یا آسیب‌هایی که این کشور‌ها دیده‌اند، از بین می‌رود. از طرف دیگر، وقتی حساسیت از بین برود و تلاشی برای مستندسازی این آسیب‌ها و پیگیری حقوقی وجود نداشته باشد، عملا هیچ مسئولیتی متوجه مرتکبان این جنایات نیست که باعث می‌شود متجاوزانی مثل آمریکا و اسرائیل که به صورت سیستماتیک به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی حمله می‌کنند، مانعی پیش روی خود نبینند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: با راه‌اندازی این پلتفرم تلاش خواهیم کرد تمام مستندات حملات غیرنظامی را جمع‌آوری و راستی‌آزمایی کنیم و به دست فعالین حقوق بین‌الملل، ایرانیان خارج از کشور، فعالین رسانه‌ای و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل برسانیم تا با توجه به مستندات، در برابر این حملات موضع‌گیری و آنها را محکوم کنند و دیگر اینکه از ظرفیت‌های قانونی در کشور‌های مختلف برای برقراری عدالت در مورد آسیب به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه موفقیت در کاری که آغاز کرده‌ایم مستلزم تلاشی طولانی و مستمر است، اما ناامید نیستیم، ادامه داد: از طرف دیگر، این پلتفرم می‌کوشد با کمک رسانه‌ها و کسانی که خارج از ایرانند و با ایجاد موج خبری، از فراموشی این جنایات جلوگیری کند و باعث شود مرتکبان با عواقب عمل خود در رسانه‌ها، فضا‌های تبلیغاتی و ... مواجه شوند. هدف خود را مدام پیگیری می‌کنیم تا انشاالله مطمئن شویم این جنایات دیگر اتفاق نمی‌افتد و کسانی که مسئول آن هستند با عواقب آن مواجه می شوند.

کولیوند درباره ایده طراحی این پلتفرم افزود: چندساعت بعد از اولین بمباران در جنگ ۱۲ روزه، ایده راه‌اندازی این پلتفرم جوانه زد. اوایل، کارکرد یادبود آنلاین داشت، ولی با وقوع جنگ تحمیلی سوم و آسیب‌ها و تخریب‌های سیستماتیک به افراد و مراکز غیرنظامی، به فکر مستندسازی و پیگیری‌های حقوقی افتادیم تا نگذاریم آسیب‌ها حتی به بنا‌ها هم فراموش شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در تشریح اهداف راه‌اندازی این پلتفرم هم گفت: هدف نخست ما این بود که دیتابیسی آنلاین از این جنگ‌ها و آسیب‌های آن بسازیم که بدون کپی‌رایت در اختیار همه قرار بگیرد و هر کسی کار رسانه‌ای، پژوهشی و حقوقی در این جنگ‌های تحمیلی علیه کشورمان انجام می‌دهد، بتواند به این پلتفرم مراجعه کند.

وی با بیان اینکه هدف دیگر ما این است که محتوا و مستندات لازم را به کسانی که در گوشه‌گوشه دنیا درگیر این پرونده‌ها هستند، برسانیم، ادامه داد: در صددیم کمپین‌های رسانه‌ای برای این پلتفرم طراحی و آرشیوی تاریخی ایجاد کنیم تا اجازه ندهیم این جنایات فراموش شود.

کولیوند خروجی این پلتفرم را دارای استاندارد‌های لازم دانست و افزود: تلاش می‌کنیم تمام مستنداتی را که به دست‌مان می‌رسد، راستی‌آزمایی کنیم، به‌گونه‌ای که صحت و دقت آن زیر سوال نباشد و قوانین بالادستی را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر درباره توسعه این پلتفرم هم گفت: فعالیت این سکوی اینترنتی با جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم آغاز شده است، اما در آینده به تحریم‌ها و هرآنچه به غیرنظامیان ایران آسیب می‌زند هم خواهیم پرداخت.

برچسب ها: هلال احمر ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
پیام سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر
هلال احمر ایران از توانمندترین جمعیت‌های ملی جهان است
آیت الله خاتمی: از رزمندگان می‌خواهیم دستشان روی ماشه باشد
۱۸ هزار نیروی جهادی در جنگ تحمیلی سوم به کمک مردم شتافتند
افزایش نیروی واکنش سریع از ۷۰ هزار به ۱۱۰ هزار نفر/ امنیت غذایی ۵ میلیون نفر تأمین شد
ارائه بیش از ۳۷۰۰ خدمت پزشکی به زائران ایرانی در مدینه
آغاز هفته هلال‌احمر با تمرکز بر خدمت بی‌منت، امداد مردمی و روایت ایثار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کار بسیارخوبیه ، انشاءالله در پناه خدا موفق به انجام این مسئولیت بزرگ بشین . حوادث هرچقدر هم که دردناک و غم انگیز باشن ، با گذر زمان کمرنگ ویا فراموش میشن . بااین کاربزرگ می‌توانید آثار جنایت های جنگی وبیزاری ازجنگ وجنایت را تا نسل های بعد در ذهن مردم جهان ماندگار کنین . خدا کمکتان کند تا حقایق را ثبت ونشر دهید انشاءالله.
۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک برخورد اساسی هم با گرانی ها و کم کاری دولت و مسولان در این ضمینه باشید فنر صبر مردم روبه در رفتنه و وقتی این فنر صبر در رفت از دی ماه خیلی بدتر می شود الان دوشمن هم همین را می خواهد فکر اقتصاد هم باشید
۲
۴۵
پاسخ دادن
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
آخرین اخبار
گزارش سخنگوی فراجا از عملیات حیرت‌انگیزِ واحدهایِ چک و خنثیِ پلیس
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی
استاندار تهران: هلال احمر، پرچمدار امید و انسانیت در روز‌های حادثه و حماسه است