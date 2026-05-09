باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - آرمان خالقی، دبیر کل خانه صمت ایران گفت: در حوزه صنعت، برخی از صنایع در جنگ اخیر آسیب جدی دیدهاند و نیاز به بازسازی تقریباً کامل دارند. در نتیجه، باید دید که محل استقرار آنها درست است یا خیر؟ چون این صنایع باید در مکانهای مطمئنتر قرار بگیرند و دنیا و فناوری جدید نشان داد که هیچ جا مصون نیست و دسترسیها برای مسافتهای بعید نیز، وجود دارند.
خالقی ادامه داد: زمزمه انتقال فولاد مبارکه اصفهان به جنوب کشور را داریم و میگوییم که به جای انتقال آب به این نقطه صنعتی، این واحد صنعتی را کنار دریا ببریم. زیرا با توجه به این که منطقه ویژه صنعت فولاد را در کنار خلیج فارس ساختهایم همان را توسعه دهیم.
دبیر کل خانه صمت ایران افزود: اگر قرار است هزینه کنیم طرح جامعی در خصوص توجیههای فنی، اقتصادی، زیستمحیطی، اجتماعی و... را درنظر بگیریم و بر مبنای توجیه جدید بتوانیم بازسازی را انجام دهیم. یعنی خطاهایی که قبلاً داشتهایم و در موردش صحبت کردهایم که مثلاً آلاینده است را درنظر بگیریم و واحدهای صنعتی دوباره در همان جا ساخته نشوند.