باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- کلزا به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی در تأمین روغن خوراکی کشور، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و توسعه الگوی کشت پایدار دارد. توسعه کشت این محصول در استان‌های مستعد از جمله کردستان، همواره مورد توجه بخش کشاورزی بوده است. در همین راستا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان آخرین وضعیت سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد این محصول در سال زراعی جاری را تشریح کرد.

سعدی نقشبندی، درگفت وگو با خبرنگارما اظهار کرد:در سال زراعی گذشته این محصول در سطح ۲ هزار و ۱۹۰ هکتار ‏از اراضی استان کشت شد که در سال زراعی جاری سطح زیرکشت آن به ۸۴۰ ‏هکتار رسیده است. ‏

وی با اشاره به ارقام مورد استفاده برای ‏کشت کلزا در استان عنوان کرد: برای کشت این محصول از بذور ارقام هیبرید ‏ناتالی و نپتون و همچنین بذور ارقام آزاد گرده‌افشان هامان و هوپا استفاده شده ‏است. ‏

نقشبندی با بیان اینکه امسال پیش‌بینی می‌شود یک‌هزار و ۶۶۸ تن کلزا در استان ‏برداشت شود، گفت: میزان تولید این محصول نسبت به سال زراعی گذشته کاهش ‏داشته است. ‏

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود عملکرد این محصول در سال زراعی جاری حدود ‏‏۲.۲ تن در هر هکتار باشد. این در حالی است که سال گذشته در مجموع ۳ هزار ‏و ۹۹۳ تن کلزا در استان تولید شد. ‏

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان درباره قیمت تضمینی خرید این ‏محصول نیز گفت: قیمت تضمینی خرید کلزا در سال جاری برای هر کیلوگرم ‏‏۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است. ‏

وی خاطرنشان کرد: شهرستان‌های دهگلان، سقز، مریوان و قروه بیشترین سطح ‏زیرکشت کلزا را در استان به خود اختصاص داده‌اند. ‏

نقشبندی در پایان با اشاره به ظرفیت اراضی کشاورزی استان بیان کرد: در استان ‏کردستان در مجموع یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی ‏وجود دارد که از این میزان حدود ۸۵۰ هزار هکتار به اراضی زراعی ‏اختصاص دارد و در آن انواع محصولات کشاورزی کشت می‌شود. ‏

با وجود کاهش سطح زیرکشت و میزان تولید کلزا در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته، این محصول همچنان جایگاه مهمی در برنامه‌های کشت استان کردستان دارد. پیش‌بینی عملکرد مناسب در واحد سطح و تعیین قیمت تضمینی خرید، می‌تواند مشوقی برای استمرار کشت این محصول راهبردی در سال‌های آینده باشد. توسعه مدیریت بهینه منابع آب، حمایت‌های فنی و ترویجی و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه الگوی کشت، از جمله عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و تقویت تولید کلزا در استان خواهد بود.