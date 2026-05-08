فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری محکوم متواری تحت تعقیب که اقدام به ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۲۵ شهروند بهشهری کرده بود، خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در اجرای دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری محکوم متواری، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: با تحقیقات ماموران مشخص شد متهم با سوء استفاده از اعتماد ۲۵ نفر از شهروندان بهشهری، بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرد و پس از مدتی متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: ماموران با اقدامات تخصصی و تلاش شبانه روزی موفق شدند محل اختفای متهم را شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی وی را دستگیر کنند.

سرهنگ علی اکبر قلی پور با اشاره به اینکه متهم که اهل و ساکن یکی ازروستای این شهرستان است در سراسراستان اقدام به کلاهبرداری با خرید اقلام مختلف کالا و اجناس، چون موتور، برنج، ... می‌کرده است، افزود متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و راهی زندان شد.

 سرهنگ قلی پور گفت: دستگیری مجرمان با گذشت زمان متوقف نخواهد شد و پلیس در برخورد با هنجار شکنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

برچسب ها: کلاهبرداری میلیاردی ، دستگیری کلاهبردار
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگه الان همه تو جامعه کلاه بردار شدن .
وقتی فروشگاهی برنج ۵۶۰ تومانی هندی را انبار کرده حالا با قیمت ۲۲۴۰ عرضه می کند این کلاه برداره یا اون فروشگاه
به لطف مدیریت ناصحیح همه کلاهبردار شدن نه فقط این بدبخت.
ناشناس
۱۷:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ها والا...
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پول یه آپارتمان متوسط وسط شهر !
کمال
۱۲:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر کاری میکنید بکنید ولی خانوادش گرسنه نمونن
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بعضی ها زمین هزار میلیاردی دارن قانون کارشون نداره 40 میلیارد که چیزی نیست
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پسره بیشعور عوضی مردم مظلوم بهت اعتماد کردن تو امثال تو از شیطان بدتر هستید به اعتماد خیانت کردی
