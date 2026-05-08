فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری محکوم متواری تحت تعقیب که اقدام به ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از ۲۵ شهروند بهشهری کرده بود، خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی اکبر قلی پور فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در اجرای دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری محکوم متواری، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: با تحقیقات ماموران مشخص شد متهم با سوء استفاده از اعتماد ۲۵ نفر از شهروندان بهشهری، بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری کرد و پس از مدتی متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: ماموران با اقدامات تخصصی و تلاش شبانه روزی موفق شدند محل اختفای متهم را شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضائی وی را دستگیر کنند.

سرهنگ علی اکبر قلی پور با اشاره به اینکه متهم که اهل و ساکن یکی ازروستای این شهرستان است در سراسراستان اقدام به کلاهبرداری با خرید اقلام مختلف کالا و اجناس، چون موتور، برنج، ... می‌کرده است، افزود متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و راهی زندان شد.

سرهنگ قلی پور گفت: دستگیری مجرمان با گذشت زمان متوقف نخواهد شد و پلیس در برخورد با هنجار شکنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.