باشگاه خبرنگاران حوان؛ رضوان پاک منش- آبشارها که در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارند، به‌ویژه در فصل بهار و اوایل تابستان با حجم آب قابل‌توجه و رنگ سبز-آبی خاص خود، توجه گردشگران زیادی را جلب می‌کنند.

این آبشارها دارای پله‌های متعدد هستند که در میان پوشش گیاهی غنی از درختان بلوط و گیاهان کوهی شکل گرفته‌اند.

مسیر رسیدن به آبشارها نیازمند پیاده‌روی سبک کوهستانی است که برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی مناسب است.

کارشناسان طبیعت‌گردی، اواسط فروردین تا اواسط خرداد را بهترین زمان برای بازدید از این آبشارها معرفی می‌کنند، چرا که در این بازه زمانی، آبشارها به دلیل بارش باران، بیشترین حجم آب را دارند.

این منطقه به دلیل بکر بودن و منظره‌های بکرش، مقصدی ایده‌آل برای عکاسان و طبیعت‌دوستان است.