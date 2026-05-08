منبع سعودی گزارش داد ریاض به دنبال کاهش تنش است و اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از هرگونه عملیات نظامی تهاجمی را نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه «العربیه» به نقل از یک منبع سعودی گزارش داد که عربستان اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از هرگونه عملیات نظامی تهاجمی را نداده است و از تلاش‌های پاکستان برای پایان جنگ استقبال می‌کند.

شبکه العربیه عربستان به نقل از این منبع سعودی بدون ذکر نام افزود: عربستان به دنبال کاهش تنش است و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی که به جنگ پایان دهد، حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: طرف‌هایی وجود دارند که «به دلایل مشکوک» سعی در ارائه تصویری گمراه‌کننده از موضع عربستان سعودی دارند.

این منبع سعودی در عین حال به هویت این طرف‌ها اشاره‌ای نکرد.

«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان پیش از این در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: پاکستان همچنان قاطعانه متعهد به حمایت از تمام تلاش‌هایی است که خویشتنداری و حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها را از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی ترویج می‌دهد.

وی افزوده بود: ما بسیار امیدواریم که روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.

در همین راستا، «سیدعباس عراقچی» و «محمد اسحاق دار» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان عصر روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

طرفین در این رایزنی، ضمن مرور آخرین تحولات و روند‌های جاری در منطقه، بر اهمیت استمرار مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی و نیز گسترش همکاری‌های سازنده میان کشور‌های منطقه در راستای صیانت از ثبات و جلوگیری از شکل‌گیری و تشدید تنش‌ها تأکید کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در پاسخ به زیاده خواهی‌های آمریکا و درخصوص ماهیت مذاکره در پیامی در شبکه ایکس نوشت: مذاکره، هیچ نسبتی با تحمیل و تهدید ندارد.

«اسمائیل بقایی» تاکید کرد: مفهوم «مذاکره» مستلزم تلاش واقعی و صادقانه برای گفت‌و‌گو با هدف حل و فصل اختلاف است (دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی مورخ ۱ آوریل ۲۰۱۱)؛ بنابراین «مذاکره» نیازمند جدیت و حسن نیت است. «مذاکره» نه «جدل» است، نه «دیکته»، نه «اخاذی» و نه «اجبار».