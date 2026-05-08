منبع سعودی گزارش داد ریاض به دنبال کاهش تنش است و اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از هرگونه عملیات نظامی تهاجمی را نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه «العربیه» به نقل از یک منبع سعودی گزارش داد که عربستان اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از هرگونه عملیات نظامی تهاجمی را نداده است و از تلاش‌های پاکستان برای پایان جنگ استقبال می‌کند.

شبکه العربیه عربستان به نقل از این منبع سعودی بدون ذکر نام افزود: عربستان به دنبال کاهش تنش است و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی که به جنگ پایان دهد، حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: طرف‌هایی وجود دارند که «به دلایل مشکوک» سعی در ارائه تصویری گمراه‌کننده از موضع عربستان سعودی دارند.

این منبع سعودی در عین حال به هویت این طرف‌ها اشاره‌ای نکرد.

«شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان پیش از این در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: پاکستان همچنان قاطعانه متعهد به حمایت از تمام تلاش‌هایی است که خویشتنداری و حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها را از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی ترویج می‌دهد.

وی افزوده بود: ما بسیار امیدواریم که روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.

در همین راستا، «سیدعباس عراقچی» و «محمد اسحاق دار» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان عصر روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

طرفین در این رایزنی، ضمن مرور آخرین تحولات و روند‌های جاری در منطقه، بر اهمیت استمرار مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی و نیز گسترش همکاری‌های سازنده میان کشور‌های منطقه در راستای صیانت از ثبات و جلوگیری از شکل‌گیری و تشدید تنش‌ها تأکید کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در پاسخ به زیاده خواهی‌های آمریکا و درخصوص ماهیت مذاکره در پیامی در شبکه ایکس نوشت: مذاکره، هیچ نسبتی با تحمیل و تهدید ندارد.

«اسمائیل بقایی» تاکید کرد: مفهوم «مذاکره» مستلزم تلاش واقعی و صادقانه برای گفت‌و‌گو با هدف حل و فصل اختلاف است (دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی مورخ ۱ آوریل ۲۰۱۱)؛ بنابراین «مذاکره» نیازمند جدیت و حسن نیت است. «مذاکره» نه «جدل» است، نه «دیکته»، نه «اخاذی» و نه «اجبار».

برچسب ها: عربستان ، جنگ رمضان
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۰:۳۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عربستان سعودی شده گاو ماتادور سیرک گاوبازی که گیج شده به کدوم طرف بزنه و با خود فکر میکنه من قرار بود گاو شیرده باشم الان وسط معرکه چه غلطی میکنم؟
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینکه گفته باز نمی‌کنیم یعنی باز می کنیم و اینکه گفته از میانجی گری پاکستان حمایت می کنیم یعنی پاکستان داره میکنه تو پاچتون.
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نه تو را خدا باز کنید .بیچاره می شوید.
ناشناس
۱۷:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
متاسفانه اینهمه سالیان سال تمام مایحتاج وارداتی کشور از امارات وارد میشد ،،اینهمه ضربه اقتصادی رو داریم از همین کشورک میخوریم
علی
۱۷:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
میانجی سویس
ناشناس
۱۷:۵۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
میانجی باید چین باشه...سوییس در حد ایران نیس..برجام دستاورد همین سوییس لعنتیه
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاکستان عربستان ترکیه بهم پاس میدن بلکه یکی گرفت
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
شماهم باور کنید تا یه بار دیگه غافلگیر بشید
ناشناس
۱۵:۲۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببین چجوری از ایران و ایرانی ترسیدن که دیگه واسه صاحبشون نمیخوان دم تکون بدن . هرچند ذات اینا بزدلی و دروغ و خیانته
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را تعطیل بکنند. تا کشورهای منطقه به آرامش و صلح وبرابری زندگی بکنند.
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کـــاش از لحاظ ماهواره آنقدر قوی و حرفه ای بودیم که کوچکترین همراهی کشورهای منطقه با حرامیان یانکی صهیونی را بطور زنده در شبکه جهانی پخش می کردیم تا وقتی که موشک وپهپادی فرستادیم براشون تمام جهان یک صدا بگوید نــــــــــــــــــــــــــوش جانتان !
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی اسرائیل جا میزنه وای به حال عربستان
ناشناس
۱۳:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
همه از سرنوشت امارات به وحشت افتادن
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سرنوشت امارات چی شده مگه؟
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرت میگه
ناشناس
۱۴:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایکاش از اول راه نمی‌دادی دروغگو
