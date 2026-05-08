\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646-\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f3.\u06f1 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0641\u06cc\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f1:\u06f4\u06f7 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062e\u0633\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.