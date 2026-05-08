نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت:تصمیمات نهایی در خصوص بازار مسکن و اجاره تحت نظارت و ذیل شورای عالی مسکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به مصوبه فروردین‌ماه درباره تمدید دو ماهه اعتبار قراردادهای اجاره، گفت: «بر اساس این مصوبه، اعتبار قراردادهایی که مثلاً ۱۷ فروردین به پایان می‌رسید، عملاً تا ۱۷ خرداد تمدید شد.»

وی تأکید کرد که این تصمیم با مصوبات احتمالی شورای عالی مسکن متفاوت است و باید منتظر ماند تا سیاست‌های نهایی این شورا برای فصل نقل‌وانتقالات اعلام شود: «ما باید ببینیم شورای عالی مسکن چه تصمیمی می‌گیرد تا توافق مالکان و مستأجران در چارچوب آن قرار بگیرد.»

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به رویه سال‌های گذشته شورای عالی مسکن در تعیین درصد ثابت افزایش اجاره‌بها، پیشنهاد داد: «بهتر است امسال متفاوت عمل کنیم و به جای تعیین نرخ ثابت، اجازه دهیم مالکان و مستأجران توافقات خود را انجام دهند، چرا که این روش به رعایت حقوق هر دو گروه کمک بیشتری می‌کند.»

 

