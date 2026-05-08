رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: ۱۸ هزار نیروی جهادی در ایام جنگ تحمیلی سوم و پس از آن برای راه اندازی میز خدمت، موکب‌ها و کمک‌های درمانی و خدمت رسانی به مردم در میدان مستقر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدزهرایی امروز جمعه (۱۸ اردیبهشت ماه) در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته پایتخت در دانشگاه تهران، گفت: مردم با حضور میدانی و خیابانی خود طی ۲ ماه گذشته در شهرهای مختلف کشور پشتیبان محکمی برای نیروهای مسلح و تیم مذاکره کننده کشورمان بودند که این حماسه ارزشمند جای تقدیر و سپاس دارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۹ سازمان بسیج سازندگی به فرمان رهبر شهید انقلاب تشکیل شد، اظهار کرد: از زمان تاسیس سازمان بسیج سازندگی، گروه‌های جهادی شکل گرفته و در سیل، زلزله، کرونا و دیگر بحران‌های کشور یاری رسان مردم شدند و در سالهای متوالی ثابت کردند خدمتگذارانی بی منت برای ملت ایران هستند.

وی افزود: بسیج سازندگی با بازوی پرتوان جهادگرانی که از خودگذشتند تا به دیگران بپردازند، در حقیقت خادم ملت است و رقابت و موازی کاری با دستگاه‌های اجرایی ندارند. بلکه در این سالها اقدامات مهمی انجام داده‌ که به عنوان نمونه سال گذشته در همراهی و کمک به وزارت جهاد کشاوری، ۱۵۵۰ پروژه آبخیز تا جالیز را برای کمک به کشاورزان به سرانجام رساندند.

سردار زهرایی با اشاره به کاشت ۲۴ میلیون نهال در سال‌های گذشته و ۱۱ میلیون نهاد در اواخر سال گذشته به مناسبت روز درختکاری توسط جهادگران سازمان بسیج سازندگی، تصریح کرد: همچنین این سازمان سال گذشته برای کمک به وزارت نیرو برای آبرسانی به ۸۰۰ روستا و ایجاد واحدهای کوچک نیروگاهی به تعداد ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد، حضور موثری داشت.

وی اضافه کرد: جهادگران به فرموده رهبرشهیدمان، به مدد کمیته امداد امام خمینی(ره) آمدند و ۵ هزار واحد مددجویی کمیته امداد ساخته شد و برای کمک به خیرین مدرسه ساز در احداث ۱۰۰ مدرسه در سراسر کشور نیز مشارکت کردند.

سردار زهرایی با اشاره به کمک‌های سازمان بسیج سازندگی به وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و کشور گفت: این سازمان با تشکل ۳۱ هزار صندوق قرض الحسنه مردمی، ۶۲ هزار شغل پایدار ایجاد کرده است که باید از مجلس شورای اسلامی برای اختصاص ۷ هزار میلیاردتومان برای کمک به این خدمات رسانی قدردانی کرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: ما به آن عهد که بسته‌ایم، پایبندیم و تا آخرین قطره خود از کار جهادی و کمک به مردم و اعتلای ایران اسلامی دست بر نخواهیم داشت.

منبع: ایرنا

