باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های میانک و هریجان، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده سه راهی چلاب و محدود جنوب به شمال محدوده مشا و محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل گیلاوند تا دماوند سنگین است.

تردد در محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور فیروزکوه (مسیر شمال به جنوب) روان است ضمن اینکه محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی می باشند.

ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل امامزاده هاشم تا پل حصارک، آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه تهران - قم حدفاصل پلایین تا بهشت زهرا سنگین است.

برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، گلستان و خراسان شمالی دارای بارش باران و مه گرفتگی است.

محورهای شریانی محور قدیم بستان آباد - میانه حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - کوه سالار علیا، سه‌راهی ترکمنچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

محور غیرشریانی پاتاوه - دهدشت مسدود و همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده مسدود است.