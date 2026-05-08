مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: ترافیک در محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های میانک و هریجان، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده سه راهی چلاب و محدود جنوب به شمال محدوده مشا و محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل گیلاوند تا دماوند سنگین است.

تردد در محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور فیروزکوه (مسیر شمال به جنوب) روان است ضمن اینکه محور فیروزکوه دارای بارش باران و محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی می باشند.

ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل امامزاده هاشم تا پل حصارک، آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه تهران - قم حدفاصل پلایین تا بهشت زهرا سنگین است.

برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، گلستان و خراسان شمالی دارای بارش باران و مه گرفتگی است.

محورهای شریانی محور قدیم بستان آباد - میانه حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - کوه سالار علیا، سه‌راهی ترکمنچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

محور غیرشریانی پاتاوه - دهدشت مسدود و همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده مسدود است.

برچسب ها: جاده چالوس ، جاده هراز ، ترافیک
خبرهای مرتبط
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
چالوس یک‌طرفه شد
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران و محورهای شمالی
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب آزادراه و جاده چالوس
تردد روان در محور‌های شمالی/بارش و مه‌گرفتگی در ارتفاعات چالوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
هشدار سوءاستفاده از سهام عدالت/ هیچ برنامه‌ای برای ثبت نام جاماندگان وجود ندارد
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
آخرین اخبار
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵