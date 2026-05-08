باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با دارا بودن منابع آبی ارزشمند و زمین‌های حاصلخیز، همواره یکی از قطب‌های کشاورزی کشور بوده است. اما با تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های فصلی، روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز بازار و پویایی اقتصادی نیستند. منطقه «چگنی» با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، پتانسیل آن را دارد که با گذار از کشاورزی باز به سمت «کشاورزی تحت کنترل»، تحولی عظیم ایجاد کند. احداث یک مجتمع گلخانه‌ای مدرن در چگنی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای جهش اقتصادی این منطقه است.

غلبه بر محدودیت‌های اقلیمی و تولید در فصل رکود

بزرگترین چالش کشاورزی در مناطق کوهستانی و معتدل مانند چگنی، تغییرات دمایی و فصل‌های سرد سال است که باعث توقف تولید بسیاری از محصولات می‌شود. مجتمع گلخانه‌ای با ایجاد یک محیط کنترل‌شده، این محدودیت‌ها را از میان می‌برد. مزیت اصلی در اینجا، «تولید در زمان طلایی» است.

احداث مجتمع گلخانه‌ای ۲۰ هکتاری، فرصتی راهبردی برای تحول اقتصادی شهرستان

فرماندار چگنی پیش از این در بازدید میدانی مسئولین استان از زمین ۲۰ هکتاری طرح بزرگ گلخانه‌ای در چگنی گفت: احداث این مجتمع، فرصتی راهبردی برای تحول اقتصادی شهرستان است.

علی سیف اظهارداشت: این طرح می‌تواند به عنوان یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار در حوزه توسعه کشاورزی نوین و رونق اقتصادی شهرستان، نقش‌آفرین باشد.

وی ادامه‌داد: با توجه به شرایط اقلیمی، ظرفیت‌های موجود و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی نوین، اجرای این طرح می‌تواند نقطه عطفی در توسعه بخش کشاورزی شهرستان چگنی باشد

وقتی در فصل زمستان و بهار، محصولات کشاورزی در مناطق دیگر به دلیل سرما با کمبود مواجه هستند و قیمت‌ها در بازار صعودی می‌شود، مجتمع گلخانه‌ای چگنی می‌تواند با تولید انبوه و باکیفیت، بازار را تسخیر کرده و سودآوری بی‌نظیری را برای تولیدکنندگان به ارمغان بیاورد. این یعنی تبدیل «فصل رکود» به «فصل اوج تولید».