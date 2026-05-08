سرپرست اداره پارک ملی بوجاق از مشاهده و فرود ۴۰ قطعه فلامینگو در تالاب این پارک ملی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ یعقوب رخش‌بهار، سرپرست اداره پارک ملی بوجاق، از فرود ۴۰ قطعه فلامینگو در تالاب پارک ملی بوجاق خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت اکولوژیک تالاب‌ها در حفظ تنوع زیستی اظهار کرد: تالاب پارک ملی بوجاق به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند و کم‌نظیر شمال کشور، هر ساله پذیرای گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر و آبزی است و حضور فلامینگوها در این منطقه، بیانگر شرایط مناسب زیستگاهی، امنیت نسبی و ظرفیت بالای این تالاب برای پشتیبانی از گونه‌های شاخص پرندگان است.

رخش‌بهار افزود: فلامینگوها از جمله پرندگان زیبا، شاخص و حساس به تغییرات محیطی هستند و مشاهده این تعداد از این گونه در تالاب پارک ملی بوجاق، نشان‌دهنده مطلوب بودن شرایط اکولوژیک منطقه، از جمله کیفیت مناسب آب، دسترسی به منابع غذایی و آرامش زیستگاه است.

سرپرست اداره پارک ملی بوجاق ادامه داد: پارک ملی بوجاق به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های متنوع شامل تالاب، سواحل، آب‌بندان‌ها و عرصه‌های طبیعی پیرامونی، نقش مهمی در جذب و استقرار پرندگان مهاجر ایفا می‌کند و همه‌ساله در فصول مختلف، گونه‌های متعددی از پرندگان در این منطقه مشاهده می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از این سرمایه‌های طبیعی تصریح کرد: حفاظت از تالاب‌ها و زیستگاه‌های طبیعی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست است و بی‌تردید تداوم این همراهی، نقش مؤثری در حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی خواهد داشت.

رخش‌بهار خاطرنشان کرد: مأموران این اداره به‌صورت مستمر وضعیت زیستگاه‌ها و حضور گونه‌های مختلف جانوری، به‌ویژه پرندگان مهاجر، را رصد می‌کنند و اقدامات حفاظتی لازم برای صیانت از این عرصه طبیعی با جدیت در حال انجام است.

وی در پایان گفت: پارک ملی بوجاق به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی استان گیلان، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه تنوع زیستی برخوردار است و ثبت چنین مشاهداتی، اهمیت حفاظت اصولی و علمی از این منطقه ارزشمند را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

منبع: روابط عمومی محیط زیست